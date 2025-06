Super Flappy Golf est le troisième opus de la saga sur mobile

Noodlecake revient avec Super Flappy Golf, une suite inattendue et rafraîchissante de la série Flappy Golf, qui fusionne toujours l’essence addictive du célèbre Flappy Bird avec la précision du golf. Ce nouveau titre, disponible dès maintenant sur iOS et Android, propose une expérience à la fois simple et profonde, conçue pour séduire les joueurs de tous horizons.

Un jeu aussi simple qu'exigeant

Dans Super Flappy Golf, vous guidez un oisillon à travers des parcours colorés et dynamiques, avec pour objectif d’atteindre le trou en un minimum de battements d’ailes. Les commandes, réduites à deux boutons, sont intuitives et accessibles, mais demandent une maîtrise subtile pour exceller, comme dans le très bon Stickman Golf. Le jeu introduit des mécaniques inédites, comme la glisse et la plongée, qui ajoutent une couche stratégique non négligeable.

Le mode multijoueur est au cœur de l’aventure, permettant d'affronter jusqu’à huit amis dans une course effrénée vers le drapeau, où le premier à atteindre le trou remporte la victoire. Pour les amateurs de précision, le mode “Moins de battements” récompense la finesse et la planification, transformant chaque parcours en un défi tactique.



L’un des charmes de Super Flappy Golf réside dans sa dimension collectionnable. Gagnez des œufs pour faire éclore des oisillons aux apparences variées, des plus élégants aux plus excentriques. Avec des centaines de traits à débloquer et des millions de combinaisons possibles, chaque oisillon est unique, offrant une touche de personnalisation qui ravira les compétiteurs souhaitant se démarquer.



Au lancement, le jeu propose 30 parcours variés, adaptés à tous les niveaux de compétence. Noodlecake promet déjà du contenu supplémentaire, avec de nouveaux parcours, modes et oisillons à venir.

Notre avis sur Super Flappy Golf

Après quelques parties, Super Flappy Golf réussit le pari de mêler simplicité, compétition amicale et rejouabilité, tout en conservant une approche décontractée et universelle. Un titre à découvrir pour les amateurs de défis légers mais exigeants. Un coup de coeur disponible sur App Store et Play Store. Les in-apps permettent de progresser plus vite.

Télécharger le jeu gratuit Super Flappy Golf