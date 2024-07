Super Meat Boy Forever ajoute des niveaux générés aléatoirement sur mobile

Annoncé en 2014, Super Meat Boy Forever n'est finalement arrivé qu'en avril 2023. Après ce retard considérable, les développeurs de cet excellent jeu de plateforme tentent de se rattraper avec des mises à jour de qualité. Cette fois, Super Meat Boy Forever a reçu une mise à jour surprise qui ajoute le Daily Grind et le Quick Play. Le Daily Grind est un nouveau niveau généré aléatoirement qui change tous les jours. Quant à Quick Play, il vous permet de jouer un niveau à partir de tous les morceaux d'un chapitre, avec des nouveautés potentielles. Sans oublier Forever Forge, une nouvelle option qui permet de voir les niveaux générés par les utilisateurs, y compris un chapitre supplémentaire officiel de Team Meat.

Super Meat Boy Forever se renouvelle

Découvrez le trailer vidéo de Super Meat Boy Forever :

Le "Daily Grind" est un niveau généré aléatoirement qui change tous les jours. Arrivez à la fin le plus rapidement possible pour vous hisser au sommet des classements. Essayez autant de fois que vous le souhaitez ! Améliorez-vous !

La fonction "Quick Play" vous permet de jouer à un niveau généré à partir de tous les "morceaux de niveau" d'un chapitre. Peut-être verrez-vous quelque chose de nouveau !

Ajout de "Forever Forge" qui présente les meilleurs niveaux générés par les utilisateurs. Pour l'instant, profitez d'un chapitre officiel de Team Meat appelé "Abattoir" qui est.... assez difficile.

Pour la petite histoire, Super Meat Boy Forever est la suite de Super Meat Boy, et il comprend plus de 7000 morceaux de niveaux créés à la main et assemblés de manière algorithmique pour former des niveaux.

Notre avis sur Super Meat Boy Forever

Super Meat Boy Forever est un excellent runner sans fin sur mobile, avec des didacticiels intuitifs et des niveaux qui introduisent et renforcent progressivement de nouveaux mécanismes. Comme vous pouvez vous en doutez, le système de contrôle du jeu s'adapte bien à tous les cas, qu'il s'agisse de commandes tactiles ou de manettes comme la Backbone One PlayStation Edition. Malgré sa profondeur, avec des niveaux difficiles, des boss, des objets à collectionner et des personnages à débloquer qui ajoutent une valeur de relecture substantielle, le jeu est étonnamment peu cher, à seulement 0,99 €, une réduction significative par rapport à son coût de 19,99 € sur d'autres plates-formes. N'oublions pas que Super Meat Boy Forever tourne à 60 images par seconde, ce qui ne gâche rien !



Vous pouvez télécharger Super Meat Boy Forever sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger Super Meat Boy Forever à 0,99 €