Boom Mania nous fait revivre Bomberman avec des niveaux générés de façon aléatoire

Czech Games Edition (CGE) a profité de la rentrée pour annoncer le lancement de Boom Mania, un jeu d'inspiration rétro qui rappelle les grands classiques des années 80. Disponible dès maintenant sur iOS et Android, ce jeu d'arcade présente des graphismes en pixel-art et des éléments qui rappellent Bomberman, voire même The Legend of Zelda. Tout un programme pour ce jeu premium.

Boom Mania rend hommage à Bomberman

Dans Boom Mania, les joueurs doivent se frayer un chemin à coup de bombes dans des niveaux tactiques générés de manière procédurale en utilisant des commandes simplifiés pour les écrans tactiles. Il y a également des combats de boss épiques qui mettront à l'épreuve les réflexes des joueurs.

En tant que bombardier Gobelin, vous devez sauver vos amis kidnappés par le seigneur maléfique Xaraxas. À travers neuf mondes qui font tous un clin d'oeil à Bomberman, il vous faut chasser une variété d'ennemis, collectez des bonus utiles et de nouvelles bombes, sans oublier de remplir tous les objectifs de chaque niveau pour les plus acharnés. Ce dernier point vous permettra d'obtenir de nouveaux équipements.



Après quelques minutes de test, on se rend rapidement compte que ce jeu est génial, en tout cas pour les amateurs du genre. Facile à prendre en main, mignon et bien porté par une bande-son chiptune qui colle parfaitement à l'ambiance générale, Boom Mania est un bel hommage à Bomberman, avec ce petit truc en plus, à savoir des niveaux toujours différents à chaque partie.



Daniel Musil, cofondateur de CGE, a déclaré :

J'ai toujours aimé Bomberman et d'autres vieux classiques de l'arcade. Mais je n'ai pas trouvé de bonne réimplémentation mobile de ce type de jeu de mon enfance. J'avais Boom Mania en tête depuis plus de dix ans, et un après-midi, Dávid et moi avons décidé de lui donner vie.

Dernier point, l'éditeur propose un mode défi pour jouer contre l'IA dans des arènes.



Si vous avez envie de découvrir le jeu par vous-même, vous pouvez télécharger Boom Mania sur l'App Store iOS et sur le Google Play Store pour les appareils Android. Il s'agit d'un titre premium qui coûte 4,99 €, sans pub, ni achat intégré.

