Diablo Immortal a généré 50 millions de dollars en un mois

La folie autour de Pokémon GO (Jeu, iPhone et iPad, v1.11.4, 3/5 - 314 votes, VF, 239.8 Mo, iOS 8.0) est un peu passée, mais les records continuent de tomber. Aujourd'hui, le site réputé...

Le raz-de-marée Fortnite n'est pas encore terminé et le petit bijou d'Epic Games enchaîne les records depuis sa sortie sur iOS au mois de mars. Grâce à une étude de Sensor Tower publiée...

Call of Duty®: Mobile est la référence, le port étendard de la série mythique sur smartphone. Après des années de succès sur console et PC voilà maintenant que la version mobile "prend...

Pour rappel, il faut dépenser près de 100 000 € pour améliorer son personnage au maximum . Une somme hallucinante qui a fait grincer des dents la sphère gaming, qui a d'ailleurs décidé de fracasser le jeu sur Metacritic avec une note de 0.4/10 alors même que le jeu en lui-même est apprécié. Les prochaines semaines seront intéressantes à suivre. S'il est vrai que ce premier mois ne reflète pas réellement la colère des joueurs sur les réseaux, la suite pourrait être plus complexe. S'il est impossible de rivaliser avec ses adversaires sans mettre une somme d'argent conséquente dans le jeu, certains pourraient rapidement s'en détourner. Blizzard a justement annoncé que le prochain Diablo 4 ne sera pas monétisé de la même manière . Une bonne nouvelle pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre des dizaines de milliers d'euros dans un jeu, autrement dit presque tout le monde.

Une affaire qui tient sur la durée. Il y a une quinzaine de jours, on rapportait le succès de Diablo Immortal avec 24 millions de revenus en seulement deux semaines . Au vu des nouvelles données d'Appmagic, le jeu n'a visiblement pas perdu d'engouement sur les deux suivantes. En 30 jours (1 mois), Diablo Immortal a généré pas moins de 50 millions de dollars sur iOS et Android. Le jeu rapporte en moyenne 1.6 million de dollars par jour depuis son lancement. La méthode du free-to-play incluant des microtransactions semble avoir payé pour Blizzard malgré le scandale paru sur la toile récemment.

25 millions en deux semaines et maintenant 50 millions en quatre semaines. Même avec le scandale autour des microtransactions, Diablo Immortal continu de faire gagner des millions de dollars à son éditeur. Un record pour la franchise.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.