Diablo 4 ne sera pas monétisé comme Diablo Immortal

⏰ Il y a 44 min

Alban Martin

Selon Blizzard, Diablo IV sera doté d'un ensemble de systèmes de monétisation différent de celui de Diablo Immortal. Une bonne nouvelle après les critiques qui ont fusé de toute part il y a quelques jours malgré un très bon jeu.



En effet, le modèle free-to-play n'a pas plu à la majorité des joueurs, notamment parce que certains éléments ne sont tout simplement pas accessibles sans payer.

Diablo Immortal n'inspirera pas Diablo IV

"Pour être clair, D4 est un jeu à plein tarif conçu pour le public PC/PS/Xbox", a déclaré Rod Fergusson, directeur général de la franchise Diablo, après la dernière présentation du jeu lors du Summer Game Fest de Microsoft, dimanche. "Nous nous engageons à fournir un contenu d'une ampleur incroyable après le lancement, pour les années à venir, ancré autour d'objets cosmétiques optionnels et d'extensions complètes axées sur l'histoire."

Blizzard a également promis de soutenir et faire évoluer Diablo Immortal pendant un certain temps, tout en conservant un système où les amateurs peuvent acheter des cosmétiques optionnels, un pass de combat "renforcé" et des "orbes éternels", ou encore une monnaie premium qui peut être échangée contre les emblèmes "légendaires" controversés du jeu. Le consensus au sein de la communauté des joueurs est qu'Immortal présente certains des systèmes de monétisation les plus agressifs et prédateurs que l'on puisse trouver à ce jour dans un jeu Blizzard. Selon une estimation, il faudrait 10 ans ou 100 000 euros à une personne pour acquérir suffisamment de "gemmes légendaires" pour équiper son personnage du meilleur matériel possible. Depuis la sortie d'Immortal, les fans de Diablo craignent que Blizzard n'utilise un système de monétisation similaire dans Diablo 4, qui sortira en 2023.



Cependant, la déclaration de Fergusson suggère que Diablo IV sera plus proche de Diablo III que d'Immortal. Le premier ne comportait pas de microtransactions - bien qu'il ait été lancé avec un hôtel des ventes controversé - et Blizzard a ensuite renforcé le titre avec une extension à 40 € en 2014 et un DLC à 15 € en 2017 qui a ajouté la classe des nécromanciens de Diablo 2 au jeu. Pourtant, en lisant les réponses de Fergusson sur Twitter, on voit beaucoup de fans qui s'inquiètent des micro-transactions pour la partie personnalisation des personnages. Ni Rod Fergusson ni Adam Fletcher, responsable de la communauté Diablo, n'ont réfuté cette hypothèse...



Que pensez-vous de Diablo Immortal sur iPhone ou iPad ? Espérons que Diablo 4 sorte un jour sur Mac...

