Vous avez 100 000 € ? Améliorez un personnage de Diablo Immortal !

⏰ Hier à 18:25

Medhi Naitmazi

3



La sortie de Diablo Immortal la semaine dernière a marqué les esprits avec un hack & slash de haut vol, mais un modèle économique intriguant puisque basé sur des achats intégrés. Gratuit au téléchargement, Diablo Immortal ne vous demande pas de sortir le porte-monnaie, à moins de vouloir personnaliser ou faire progresser rapidement votre héros. Et c'est là que les choses se gâtent avec un budget permettant de s'offrir un appartement dans bon nombre de régions françaises ou une superbe voiture type Tesla Model S.

Diablo Immortal est la cible de critiques

Celui qui se place entre Diablo 2 et Diablo 3 nous a fait forte impression, avec un gameplay très bien calibré et adapté aux plateformes mobiles, mais aussi des graphismes de haut vol. Mais lors de notre test, nous n'avions pas pu pousser l'expérience du côté du système free-to-play. Et "monter" son personnage serait hors de prix, comme l'a révélé le YouTuber Bellular News. D'après ses calculs, le jeu demande pas moins de 110 000 $ pour aller au maximum des capacités d'un personnage. Cela fait un peu de plus de 100 000 € en micro-transactions, un délire. Pire, il est quasiment impossible d'avoir certains éléments dans le jeu, il faut donc obligatoirement passer par la case "paiement".

Pour mémoire, Diablo Immortal possède trois axes d'amélioration : le niveau d'XP, les équipements et les gemmes légendaires. Si les deux premiers ne dérogent pas aux règles habituelles de la saga de Blizzard, le troisième en revanche, est un processus très coûteux avec des chances infimes d'en obtenir suffisamment dans le jeu. Selon Bellular News, il n'est même pas possible du tout pour les joueurs gratuits d'en obtenir et ceux qui se décident à payer ne seront pas forcément récompensés. En effet, les gemmes légendaires font partie des lootboxes, des cadeaux aléatoires qui sont par exemple interdits en Belgique ou aux Pays-Bas, des régions où ce genre de jeux n'est pas même diffusé. C'était déjà le cas avec un certain Mario Kart Tour.



Voici la vidéo en question sobrement nommé "Le nouveau jeu de Blizzard va complètement détruire leur réputation" :



Résultat, la communauté "Diablo" commence à gronder et pourrait rapidement avoir gain de cause auprès de Blizzard... à moins que l'éditeur ne s'entête dans ce nouveau modèle économique qui, disons-le, pourrit une grande partie des productions mobiles actuelles.

Télécharger le jeu gratuit Diablo Immortal