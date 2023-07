Diablo Immortal lance le Battle Pass Season 15 et annonce la classe Blood Knight

La nouvelle classe "Blood Knight", chevalier de sang, arrive dans Diablo Immortal le 13 juillet, le Battle Pass de la saison 15 est disponible dès maintenant.



Ce vendredi, Blizzard a organisé un direct pour les développeurs de Diablo qui était rempli de nouvelles concernant Diablo IV et Diablo Immortal. Bien que Diablo IV cartonne sur PC, ici nous sommes plutôt amateurs de smartphones et de tablettes. Après l'énorme mise à jour de la version 2.0 lancée le mois dernier pour célébrer le premier anniversaire de Diablo Immortal, l'événement d'aujourd'hui a dévoilé le contenu du Battle Pass de la Saison 15 ainsi qu'une toute nouvelle classe jouable appelée "Blood Knight", soit Chevalier de Sang en français.

Diablo Immortal encore mis à jour

Voici une vidéo présentant la classe du chevalier de sang, suivie d'une vidéo des développeurs décrivant le personnage plus en détail :

La nouvelle classe "Chevalier de sang" rejoindra le combat pou le Sanctuaire le 13 juillet prochain. Découvrons son origine, ainsi que les compétences, les objets légendaires et bien d'autres choses encore qui aideront les membres de cet ordre ancien à anéantir leur principal ennemi.

Des ombres qui s'accrochent désespérément à Sanctuaire surgit un allié maudit, le Chevalier de sang ! À partir du 13 juillet, vous pourrez incarner cette classe sombre et élégante dans Diablo Immortal.

Le Chevalier de sang est une classe de milieu de gamme dotée d'options d'attaque hybrides, en mêlée ou à distance, en fonction de la proximité de la cible. Ce chasseur de vampires se nourrit de la vie de ses ennemis, les piège dans des ombres mortelles invoquées avec une force maudite, et s'appuie sur sa fidèle arme pour se tenir à distance du danger. Et si tout échoue, il peut succomber à l'abomination impie qui sommeille en lui et qui lui dispute le contrôle de son humanité.

Le Chevalier de sang rejoindra donc le jeu le 13 juillet. Quant au Battle Pass de la Saison 15, il est disponible dès maintenant. Rappelons qu'après des débuts très critiqués pour son modèle économique, Diablo Immortal demeure un excellent hack & slash. Beau, long, jouable et complet, il a toutes les qualités.

Télécharger le jeu gratuit Diablo Immortal