Notre avis sur Diablo Immortal de Blizzard sur mobile et PC

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1



Annoncé il y a quatre ans déjà lors de la Blizzcon 2018, Diablo Immortal aura pris tout son temps avant d'atterrir sur nos mobiles. Mais pour se faire pardonner, l'un des jeux les plus attendus arrive accompagné d'un portage PC qui permet à une grande majorité de joueurs de s'y frotter et même de jouer ensemble grâce au cross-play. Oui, nous parlons de portage PC car Diablo Immortal a été conçu pour le mobile puis adapté pour les adeptes de machines sous Windows. Une nouvelle approche qui ne devra pas décevoir les fans de la première heure.

Diablo Immortal est disponible sur mobile et PC

Pour mémoire, Diablo Immortal n'est pas une suite en tant que telle et se place entre les événements de "Diablo II" et "Diablo III". Voici le dernier trailer vidéo pour vous mettre dans le bain :

Diablo Immortal n'est donc pas un nouvel épisode quelconque. Affublé d'un nouveau moteur graphique, il se présente surtout comme le premier opus complètement destiné aux smartphones, le point de départ de la réflexion des équipes de développement et du design.

Diablo Immortal™ est le tout nouvel opus de la série de jeux de rôle emblématiques de Blizzard Entertainment, dont l’histoire se déroule entre Diablo® II: Lord of Destruction® et Diablo III®. Explorez l’univers cauchemardesque de Sanctuaire comme jamais auparavant dans un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne (MMORPG) où anges et démons se livrent une guerre éternelle pour s’emparer du royaume des mortels. Entamez une quête épique au côté d’innombrables joueurs pour rassembler les fragments de la Pierre-Monde corrompue et empêcher le retour du seigneur de la Terreur. Un vaste monde ouvert, peuplé de démons et regorgeant de butin épique et d’extraordinaires pouvoirs attend les fans de la franchise Diablo et les nouveaux joueurs.

Une version AAA pour PC

Ce Diablo 2022 a beau avoir été pensé pour les machines sous iOS et Android, il ne lâche pas pour autant ses adeptes sur PC avec une version adaptée qui permet de jouer entre toutes les plateformes et même la synchronisation de la progression.

Blizzard a promis un framerate optimisé avec des graphismes poussés sur mobile et PC. La vidéo permet d'entrevoir une fluidité hors-pair, encore faudra-t-il avoir un ordinateur suffisamment puissant pour faire tourner le jeu développé sous le Messiah Engine de NetEase.

Tout pour le mobile

Si le travail d'uniformisation est à saluer, plusieurs différences fondamentales subsistent entre le jeu mobile et le jeu PC. La plus flagrante concerne la durée des sessions de jeu qui a été réduite pour correspondre aux habitudes des joueurs sur écran tactile. Plutôt que de proposer un jeu différent, les développeurs ont apporté de la flexibilité qui autorise de choisir entre des activités de courtes durées et des aventures plus longues comme explorer un donjon à plusieurs. C'est selon vos envies et vos capacités.

Le test de Diablo Immortal

Un vrai Diablo 2022

Diablo Immortal ne serait pas un vrai Diablo sans un monde apocalyptique énorme. Voici ce qui vous attend :

Les abords ravagés par la guerre de Wortham, la grande cité d’Ouestmarche, ou encore la jungle luxuriante de Tourbefiel sont autant de lieux à explorer dans ce monde immense. Au cours de votre périple, vous traverserez des paysages changeants et surmonterez des épreuves en constante évolution. Découvrez l’histoire riche de Diablo au fil de quêtes, de boss et de défis comme le monde n’en a encore jamais vu, tels que des raids au cœur d’immenses donjons en perpétuel changement. Diablo Immortal saura satisfaire les amateurs de donjons sans fin comme les explorateurs invétérés.

L'enrobage ne déroge pas à la règle de Blizzard : c'est artistiquement beau, recherché et rythmé par une bande-son typique. En revanche, Immortal hérite de certains travers de son prédécesseur. Les personnages, en particulier les méchants, parlent trop, et le jeu manque de l'atmosphère qui a rendu les jeux Diablo précédents si mémorables. Mais dans l'ensemble, Immortal est une suite plus appropriée à ses prédécesseurs que Diablo 3.

Un gameplay typique de Diablo

Le plus important reste, comme dans tout bon Diablo et MMO en général, le gameplay. Nous avons eu la chance d'y jouer en early-acces, donc voilà nos premières impressions.



Au départ, vous devez faire votre choix parmi six classes personnalisables emblématiques : barbare, chasseur de démon, nécromancien, croisé, moine, et sorcier. À chaque victoire, vous pourrez augmenter vos capacités pour devenir le joueur le plus puissant du champ de bataille. Pour cela, il faudra mettre la main sur des armes légendaires et des objets indispensables, et améliorer vos armes de prédilection au fil de votre progression. Avec ses innombrables options de personnalisation de personnage et d’équipement, Diablo Immortal vous permet d’incarner le héros dont vous rêviez dans le vaste monde massivement multijoueur de Sanctuaire. C'est d'ailleurs là que le modèle économique réside.

Avec Diablo Immortal, Blizzard parle d'une expérience de jeu massivement multijoueur sans égale avec les meilleures mécaniques PC grâce à des commandes intuitives et réactives sur mobile. Pour cela, ils ont adapté les contrôles avec un stick virtuel et surtout l'activation de compétence grâce à un appui long pour viser puis au relâchement pour que l’apocalypse s’abatte sur vos ennemis. Même sur un petit écran, le jeu présente la patte de Blizzard. Le contrôle de votre personnage est similaire à des titres comme League of Legends: Wild Rift. En bas à gauche de l'écran, il y a une manette virtuelle pour déplacer votre personnage, tandis qu'à droite, vous avez des boutons dédiés pour vos différentes compétences.



Immortal prend en charge les manettes, et si vous possédez une Razer Kishi ou une DualSense par exemple, c'est le meilleur moyen de jouer au jeu sur mobile. On ne va pas se mentir, l'action frénétique sera toujours plus difficile à appréhender sur smartphone que sur PC où le combo clavier / souris est bien plus confortable, sauf à appairer une manette.



Vous pouvez utiliser jusqu'à cinq compétences à un instant "t". Au début, le combat semble simpliste, mais une fois que vous disposez d'un éventail complet de compétences, vous pouvez tuer les démons à un rythme amusant. Le meilleur moment est la rencontre avec des ennemis plus forts, comme les élites et les boss. Ces derniers impliquent des combats en plusieurs étapes qui vous récompensent pour avoir appris leurs mouvements. Avec Immortal, le gameplay franchit d'ailleurs un palier, certainement un aboutissement de la franchise.



Mais avec seulement 2 compétences primaires et 12 secondaires par classe, il semble qu'il y ait moins de diversité de construction que dans les jeux précédents. Il faudra voir sur la durée.



La modification de vos compétences semble également plus limitée que le système mis en place par Blizzard dans Diablo 3. Au lieu de gagner des compétences en montant de niveau, vous trouvez des objets légendaires qui modifient vos capacités. Vous pouvez également équiper une arme ou une armure légendaire dans chacun de vos emplacements d'objets primaires, ce qui signifie que vous pouvez ajouter six modifications à vos compétences.



La plupart des objets sont livrés avec des emplacements que vous pouvez modifier avec des gemmes améliorant les statistiques. Actuellement, il existe deux types de pierres précieuses dans Immortal. Tout d'abord, il y a les pierres "normales" que vous obtenez principalement en terminant les repaires cachés. Il s'agit de donjons que vous pouvez trouver dans les différentes zones du jeu. Chaque fois qu'un de ces donjons s'ouvre dans la zone que vous explorez, Immortal vous en informe et vous avez quelques minutes pour le trouver. Vous pouvez gagner jusqu'à six gemmes normales par jour en terminant les repaires cachés. Il est également possible de les obtenir dans le cadre d'offres groupées que vous pouvez acheter avec de l'argent réel, auprès d'autres joueurs via l'hôtel des ventes d'Immortal et auprès d'un marchand qui vous les échangera contre de la monnaie du jeu.



Et puis il y a les gemmes légendaires du jeu. Elles constituent le moyen le plus puissant d'améliorer votre personnage, chacune d'entre elles ajoutant de nouvelles capacités à ses attaques. La plupart des gemmes à une ou deux étoiles sont relativement faciles à obtenir, mais si vous voulez équiper votre personnage avec les meilleures gemmes pour sa classe, mon petit doigt me dit qu'il faudra payer.



Le système de gemmes présente suffisamment de similitudes avec les loot boxes pour qu'Activision Blizzard ne sorte pas Immortal dans les pays dont la législation interdit ce type de monétisation, comme la Belgique. C'est aussi un système qui récompense les plus riches. En d'autres termes, les joueurs prêts à dépenser des sommes presque infinies dans le jeu seront les plus puissants.

Diablo Immortal en ligne

Mobile oblige, la partie en ligne n'est pas en reste avec un monde de Sanctuaire qui offre aux joueurs d’innombrables occasions de se rencontrer et d’échanger. Que vous décidiez de plonger au cœur de la bataille, de vous lancer dans un raid dans les méandres d’un donjon, ou d’améliorer votre équipement, Diablo Immortal vous réserve une expérience de jeu de qualité. Nous n'avons pas été bien loin sur ce point.

Manettes prises en charge

En ce qui concerne le support des manettes, Blizzard a révélé les modèles officiellement supportés sur iOS et Android en début de semaine. Un bon point pour profiter confortablement du jeu.



Manettes supportées sur iOS :

Backbone One

Razer Kishi

Rotor Riot (Mfi)

SteelSeries Nimbus (Mfi)

Sony Dualshock 4

Sony DualSense (PS5)

Xbox Elite Controller Series 2 (iOS 15+)

Xbox Adaptive Controller (iOS 14+)

Xbox One

Xbox Series X/S

Manettes supportées sur Android :

Xbox One

Xbox Series X/S

SteelSeries Stratus Duo

Sony Dualshock 4

Sony DualSense (PS5)

Xbox Elite série 2

Contrôleur adaptatif Xbox

Razer Kishi

8bitdo SN30 Pro

Voici les touches paramétrables à titre d'exemple :

Un titre free-to-play équilibré

Reste la question qui fâche : le modèle économique. Si le titre est gratuit au téléchargement, tout a été fait pour que tout le monde puisse en profiter car Diablo Immortal mise avant tout sur le gameplay. Le responsable Cheng expliquait en avril :

Vous aurez accès à toute l’histoire, à tous les systèmes. Nous ne vendrons pas d’armes ou d’expérience. Nous savons que le “grinding” fait partie intégrante de l’expérience Diablo, et nous ne voulons pas que les gens pensent que nous voulons changer cela avec la monétisation.

Concrètement, tout est accessible, ainsi que les nouvelles zones, les nouveaux donjons, les nouvelles classes, et autres qui seront ajoutés à chaque mise à jour. Seule la personnalisation est finalement payante au départ, de quoi offrir une vraie expérience à tout le monde.

Notre avis sur "Diablo Immortal"

Nous étions perplexe à l'annonce d'un jeu Diablo gratuit sur mobile, mais force est de constater que le titre réussi son pari. Visuellement saisissant, Diablo Immortal a su garder l'essence de son gameplay, écran tactile ou manette en main. Les amateurs de la franchise retrouvent ici un hack’n slash de grande qualité, d'autant que nous avons le choix dans la manière d'appréhender les choses. On peut se promener dans Sanctuaire, tout comme on peut relever des missions annexes, affronter d'autres joueurs ou looter pour faire évoluer son personnage, surtout qu'il est possible de tout faire sans payer le moindre euro. Mais si vous voulez avoir les meilleures capacités, il faudra cravacher, le modèle économique étant prévu pour rapport un peu d'argent à ses développeurs. Si vous jouez en ligne, il nous paraît quasiment impossible de se passer des in-apps, en tout cas pour rester compétitif.



Après quelques heures de jeu, on peut affirmer sans risque que Diablo Immortal est le meilleur hack & slash en mode free-to-play de l'App Store et du Play Store. Oui, ça fait beaucoup de termes anglais... En tout cas, nous sommes gâtés cette année avec de gros titres comme Apex Legends apparu récemment.

La note 4,5 / 5



Si vous êtes intéressé, Diablo Immortal est disponible dès à présent sur l'App Store et sur le Play Store pour Android à l'occasion de sa sortie mondiale prévue pour le 2 juin. On peut dores et déjà le télécharger pour se préparer. Si vous voulez notre avis, un jeu de cette qualité se doit de figurer sur votre iPhone, iPad ou Android, surtout si ce dernier est récent. Prévoyez tout de même 3 Go d'espace libre minimum pour installer ce gros bébé. On attendait désormais Diablo 4 !

Télécharger le jeu Diablo Immortal