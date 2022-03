Diablo Immortal est en précommande sur mobile, sortie le 30 juin

Un nouveau jeu Diablo est prêt à sortir sur les appareils iPhone, iPad, Mac M1 et Android plus tard cette année, avec une toute nouvelle histoire, des modes multijoueurs compétitifs et coopératifs, et un support de la manette. Le premier véritable jeu Diablo sur mobiles, ce n’est pas rien.



Diablo Immortal prépare son arrivée sur iOS et Android

Annoncé pour la première fois à la Blizzcon 2018, "Diablo Immortal" se déroule entre les événements de "Diablo II" et "Diablo III". Il s'enorgueillit d'une toute nouvelle histoire qui lâche les personnages dans Sanctuaire une fois de plus. Les joueurs devront s'unir pour empêcher Skarn, le héraut de la terreur, de ressusciter Diablo. Oui, cela n’a pas changé.



Voici le pitch du jeu de Blizzard :

Diablo Immortal™ est le tout nouvel opus de la série de jeux de rôle emblématiques de Blizzard Entertainment, dont l’histoire se déroule entre Diablo® II: Lord of Destruction® et Diablo III®. Explorez l’univers cauchemardesque de Sanctuaire comme jamais auparavant dans un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne (MMORPG) où anges et démons se livrent une guerre éternelle pour s’emparer du royaume des mortels. Entamez une quête épique au côté d’innombrables joueurs pour rassembler les fragments de la Pierre-Monde corrompue et empêcher le retour du seigneur de la Terreur. Un vaste monde ouvert, peuplé de démons et regorgeant de butin épique et d’extraordinaires pouvoirs attend les fans de la franchise Diablo et les nouveaux joueurs.



"L'équipe de Diablo Immortal est fière de donner l'occasion à d'autres aventuriers prêts à se battre de combattre les forces démoniaques mortelles de Skarn et de l'emporter ", peut-on lire dans une déclaration de Blizzard. "Nous sommes impatients de vous voir tuer, piller et explorer Sanctuaire dès le lancement de Diablo Immortal !".

Blizzard a révélé que si le jeu atteint 30 millions de précommandes, le "set cosmétique Horadrim" sera débloqué pour tous les joueurs. Il sera échangeable si le joueur termine le tutoriel dans les 30 jours suivant la sortie du jeu. De quoi motiver les fans à se ruer sur le bouton télécharger en bas de l’article. Outre les gains, la précommande permet de lancer automatiquement le téléchargement du jeu le jour de sa sortie.



Diablo Immortal permettra aux joueurs d'incarner leurs classes de personnages préférées, comme le barbare, le nécromancien, le chasseur de démons, etc. Le jeu sera également doté d'une prise en charge des manettes, de lieux inédits et d'un afflux constant de nouveaux contenus pour inciter les joueurs à revenir.



De plus, il y aura des modes de jeu coopératifs et compétitifs, permettant aux joueurs de faire équipe dans les donjons et de s'affronter dans des épreuves de force entre joueurs. Un MMO qu’on espère de grande qualité, notamment d’un point de vue économique. En tout cas, esthétiquement Diablo Immortal tient la route !



Les joueurs intéressés peuvent précommander "Diablo Immortal" gratuitement en se rendant sur l'App Store. Vous noterez que les captures ainsi que la fiche du jeu sont déjà traduits en français. Pour Android, c’est sur le Play Store. La sortie semble être positionnée au 30 juin d’après nos informations.

Télécharger le jeu Diablo Immortal