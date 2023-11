Le RPG de simulation Potion Permit est précommande sur mobile

L'éditeur Playdigious vient d'annoncer que Potion Permit de MassHive Media arrivera sur mobile en février. Potion Permit a fait ses débuts sur PC et consoles en 2022, avec à la clé un joli succès auprès des joueurs. Fort de sa réputation, ce RPG de simulation arrivera bientôt sur mobile en version premium avec de nombreuses optimisations grâce au talent de Playdigious.

Un superbe RPG à l'ancienne

Dans le jeu, vous incarnez un chimiste de Moonbury qui soigne des patients. Pour ce faire, vous devez rassembler des ingrédients, préparer des potions et explorer tout en nouant des relations avec les différents habitants. Votre fidèle compagnon est également de la partie, un chien qui pourra s'avérer fort utile.



Potion Permit Mobile inclut les succès du Game Center, les sauvegardes iCloud, la prise en charge des manettes et l'optimisation spécifique pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Allez savoir ce que ce dernier point signifie vraiment...



Regardez la bande-annonce de la date de sortie de Potion Permit sur mobile ci-dessous :

Voici l'histoire du jeu :

La ville de Moonbury s’est toujours méfiée des progrès médicaux du monde extérieur, préférant ses propres soins traditionnels pour guérir les maux.

Mais lorsque la fille du maire tombe malade, face à l’impuissance du sorcier guérisseur, cette petite communauté n’a d’autre choix que d’aller chercher une aide extérieure.

L’association médicale décide d’envoyer son chimiste le plus accompli – c’est-à-dire vous – au chevet de la jeune malade, pour la guérir et convertir les résidents de Moonbury aux merveilles de l’alchimie moderne.

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous le 6 février 2024. Les précommandes sont actuellement en cours sur l'App Store au prix de 4,99 €. Il s'agit d'un prix réduit et le jeu coûtera 6,99 € au lancement. Les préinscriptions sur Google Play bénéficient de la même réduction de 30 %. Si vous souhaitez vous procurer le jeu sur mobile, vous pouvez le réserver sur l'App Store pour iOS ici et sur Play Store pour Android. Si vous n'avez pas encore joué à Potion Permit, sachez qu'une démo est disponible sur d'autres plateformes. Les fans de Stardew Valley devraient foncer dessus, d'autant qu'il propose une jolie touche façon Zelda d'antan...

Télécharger le jeu Potion Permit