Le RPG de gestion Potion Permit est disponible sur mobile en version premium

L'année dernière, Playdigious a annoncé qu'il portait le RPG de simulation Potion Permit de MassHive Media sur mobile. Potion Permit a fait ses débuts sur PC et consoles, avec un joli succès à la clé. Il est présent en physique et dans les boutiques numériques des constructeurs, ainsi qu'en édition Deluxe.



Si vous n'avez pas encore croisé sa route, sachez que Potion Permit s'inspire des jeux d'aventure d'antan avec un look rétro adorable, mais des mécaniques bien travaillées.

Découvrez le jeu Potion Permit

Concrètement, vous incarnez un chimiste dans la ville de Moonbury qui soigne des patients en collectant des ingrédients, en préparant des potions et en explorant les environs, tout en nouant des relations avec ses habitants. Potion Permit sur mobile reprend tout le contenu, notamment les mini-jeux, mais y ajoute les succès du Game Center, les sauvegardes dans iCloud, la prise en charge des manettes et l'optimisation pour les derniers iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et Pro max.



Regardez la bande-annonce de Potion Permit sur mobile ci-dessous :

Notre avis sur Potion Permit

Potion Permit s'efforce de mettre en place des mécanismes attrayants grâce aux nombreux mini-jeux liés à l'aventure principale, mais aussi avec la préparation de potions et le diagnostic des patients, mais en dehors de cela, il faut savoir qu'il s'agit d'un simulateur de vie plus qu'un jeu d'aventure. Sachant cela, et donc malgré une certaine répétitivité, Potion Permit est expérience amusante et enchanteresse qui bénéficie d'une excellente présentation, tant au niveau sonore que visuel. Potion Permit est un très bon jeu pour les jeunes joueurs, ou ceux qui ne cherchent pas un défi trop relevé.



Pour son lancement, le jeu porté par Playdigious est vendu 4,99 € contre 6,99 € à partir du 13 février. Si vous souhaitez le télécharger sur mobile, vous pouvez acheter Potion Permit sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. À noter qu'une démo est disponible sur les autres plateformes si vous souhaitez l'essayer avant de l'acheter.

Télécharger Potion Permit à 4,99 €