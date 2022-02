Le jeu de gestion politique Suzerain bientôt en version mobile

Jeux Vidéo iPhone

Alban Martin

Le studio allemand Torpor Games vient d'annoncer que son jeu de stratégie politique de style "choisissez votre aventure", Suzerain, arrive sur smartphones et tablettes en début d'année. Suzerain a fait ses débuts sur PC fin 2020 et est arrivé l'année dernière sur Nintendo Switch. Il va donc bientôt faire le saut sur mobile pour les joueurs iOS et Android.

Un concurrent à Tropico arrive bientôt sur mobiles

Dans Suzerain, vous incarnez le président Rayne à la tête de la nation de Sordland. Celui que l'on pourrait rapprocher d'un Tropico met en scène des drames politiques qui dépendent de vos choix de conversation. Il s'agit de votre premier mandat en tant que président et vous devez faire face à une crise économique, à la corruption, à une guerre imminente, et autres joyeuseries.



Regardez la bande-annonce du lancement de Suzerain sur Switch ci-dessous, qui présente le gameplay et ce à quoi vous pouvez vous attendre :

La date de sortie de Suzerain sur mobile sera annoncée dans les semaines à venir. Le prix du jeu est actuellement de 14,99 dollars sur Steam et de 17,99 dollars sur Nintendo Switch. Nul doute que le tarif de la version mobile sera légèrement plus bas, mais nous attendrons une annonce officielle de Fellow Traveller et Torpor Games pour s'en assurer.



Voici quelques détails sur le développement du jeu :

Notre projet mobile a débuté fin juin 2021 et s'est achevé en janvier 2022. De nombreux efforts ont été déployés pour optimiser le jeu pour les plateformes mobiles, y compris les smartphones et les tablettes, tant au niveau des performances que de l'expérience utilisateur. Vers la fin du développement, nous sommes entrés dans un processus d'itération rapide, en polissant autant que possible pour que l'expérience soit proche de l'expérience native des appareils et en corrigeant des dizaines de bugs. Nous sommes heureux d'être arrivés à la fin du processus. Nous remercions tout particulièrement Daniel et Juan qui se sont le plus concentrés sur le projet mobile jusqu'à présent.



Pour cela, nous recherchons des personnes qui peuvent nous aider à faire des playtests. Si vous êtes intéressé, rejoignez notre Discord et suivez les instructions dans le canal des nouvelles pour vous porter volontaire comme candidat pour être testeur.

La date de sortie est fixée à "début 2022", ce qui signifie probablement une arrivée au printemps au plus tard. Avez-vous déjà joué à Suzerain et allez-vous vous procurer la version mobile ?