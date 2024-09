Inspiré par Pokémon et Palworld, Miraibo GO arrive sur iOS et Android !

Cet été, Dreamcube annonçait officiellement Miraibo GO, un nouveau jeu de capture de monstres en monde ouvert. Après les préinscriptions sur le Play Store d'Android, les développeurs viennent de publier la fiche App Store et PC (Steam), en partageant également un trailer alléchant. Le jeu promet déjà une expérience riche en contenu, rappelant fortement des titres comme Pokémon, Coromon, et le plus récent Palworld.

Découvrez Miraibo GO

Visionnez la bande-annonce en question pour vous faire une première idée du jeu :

Pré-commandez dès maintenant le jeu mobile de survie en monde ouvert sur le thème des monstres ! Préparez-vous à apprivoiser divers monstres avec vos amis et à explorer le monde à tout moment ! Des centaines de monstres classiques vous attendent dans cette aventure passionnante !

Un gameplay complet

Tout comme Pokémon a marqué les esprits avec son système d'exploration et de capture de créatures, Coromon a su séduire les joueurs avec son approche similaire mais plus axée sur la stratégie en combat et les énigmes environnementales. On attend d'ailleurs toujours son portage mobile.



Miraibo GO s'inscrit dans cette lignée en proposant un monde rempli d'une centaine de Miras différents, des créatures que vous pourrez non seulement capturer pour des combats, mais aussi utiliser pour explorer et récolter des ressources, à l'image de ce que fait Palworld, où les créatures jouent également un rôle dans la construction et la survie. Ce qui distingue Miraibo GO est son approche unique : en plus de capturer les petites (ou pas) créatures, vous pourrez les faire travailler dans vos champs, récolter des matériaux, et même construire votre base, une fonctionnalité qui enrichit grandement le gameplay.

Le système de progression du jeu est également attractif. Les précommandes sont accompagnées de récompenses débloquées selon des paliers atteints, offrant de la nourriture, des ressources, et des objets de capture de plus en plus intéressants, avec un objectif final fixé à 1 million de préinscrits. Ce modèle est courant dans l'industrie du jeu mobile et contribue à maintenir l'enthousiasme des joueurs en amont du lancement.

Seul ou à plusieurs

Au lancement, Miraibo GO proposera un mode JcE et JcJ, où vos amis pourront visiter votre base mais où vous devrez rester vigilant, car vos ressources pourraient rapidement être volées. Contrairement à Pokémon, où les alliances et rivalités sont bien définies, Miraibo GO introduit un environnement plus dynamique et incertain, où les relations entre joueurs peuvent changer rapidement, ajoutant un degré de stratégie supplémentaire.

Une réalisation de qualité

Les jeux comme Pokémon ont toujours captivé les joueurs pour leur mélange de collection, de stratégie et d'exploration, et Miraibo GO semble avoir compris les codes, tout en y ajoutant une couche de survie et de gestion de ressources. Mieux, la réalisation graphique est digne d'un titre de Nintendo, avec une ambiance et un style qui collent parfaitement à l'esprit.



Avec ses inspirations à la fois de Palworld et des classiques du genre, Miraibo GO a toutes les cartes en main ! Rendez-vous le 10 octobre sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu Miraibo GO