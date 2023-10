L'hommage à Pokémon, Coromon, arrive sur iOS et Android !

L'année dernière, TRAGsoft et Freedom Games ont lancé Coromon sur PC et Switch, un RPG au délicieux style rétro. Malgré quelques imperfections, le jeu a rapidement gagné une base de fans fidèles, notamment parmi les amateurs de Pokemon qui cherchaient une alternative indépendante et rafraîchissante. Face au succès, Coromon devait évidemment être adapté pour les appareils mobiles et, après une longue attente, la sortie est proche.

Un jeu à la Pokémon sur Game Boy

Les développeurs de Freedom Games ont révélé que Coromon sortirait le mercredi 8 novembre sur nos mobiles. Un nouveau trailer est également disponible pour ceux qui souhaitent découvrir cette pépite :

Voici comment Freedom Games présente son jeu Coromon :

Le soleil commence à se lever sur Velua. C’est un nouveau jour pour le monde et un nouveau jour pour vous, une jeune recrue de Lux Solis, la société de recherche mondiale formant les chercheurs de terrain. C'est votre premier jour et tout se passe bien jusqu'à ce qu'une force mystérieuse attaque votre nouveau lieu de travail. Formez votre équipe de Coromon, traquez les envahisseurs et luttez contre une menace croissante qui met en danger tout Velua !

Coromon propose 120 espèces différentes à attraper et à apprivoiser. Outre un mode histoire solo de plus de 30 heures, le jeu offre un mode Battle Dome aléatoire et illimité pour satisfaire vos envies de captures et de combats de monstres. Mieux, la progression inter-plateformes est prévue, tout comme les combats multijoueurs en ligne entre différents appareils. Coromon sera lancé sur mobile en version d'essai gratuite, avec une option d'achat intégré de 4,99 € pour débloquer la version complète du jeu.

Coromon arrive le 8 novembre sur l'App Store et s'affiche déjà sur le Play Store pour Android. De notre côté, on attend toujours un vrai jeu d'aventure Pokémon sur iPhone.