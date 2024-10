Palworld Mobile est en cours de développement chez Krafton

Vous avez déjà entendu de Palworld ? Il s'agit d'un jeu "inspiré" par Pokémon mais avec des armes. Si les joueurs l'ont chaleureusement accueilli, ce n'est pas le cas de Nintendo et de The Pokémon Company qui ont intenté une action en justice contre Pocketpair, le studio derrière Palworld. Malgré cette plainte pour violation de brevet, le jeu continue son chemin et arrivera bientôt sur mobile grâce à un partenariat avec Krafton.

Palworld officialisé sur mobile

Si vous ne voyez pas de quoi l'on parle ici, Paleworld est un jeu de collection de monstres et d'artisanat de survie en monde ouvert qui a été lancé en avant-première le 19 janvier sur PC via Steam et sur les Xbox de Microsoft. Il a tout récemment été lancé le 25 septembre sur la PlayStation 5 (PS5) de Sony Interactive Entertainment. Les joueurs peuvent collectionner plus de 100 créatures différentes appelées « Pal » qui peuvent être utilisées pour combattre, construire, cultiver ou travailler dans des usines. Le jeu a connu un énorme succès, se vendant à 15 millions d'exemplaires cumulés sur Steam, à 10 millions d'utilisateurs sur Xbox et devenant le troisième jeu le plus actif simultanément de tous les temps sur Steam (environ 2,1 millions d'utilisateurs simultanés) moins d'un mois après son lancement.

Connue pour ses succès mondiaux avec PUBG et PUBG Mobile, la société Krafton s’engage à adapter Palworld pour les smartphones Android et iOS dans une version aussi fidèle que possible aux jeux console et PC. Ce partenariat stratégique vise à garantir une expérience mobile optimisée, promettant une qualité graphique et une jouabilité parfaites pour les fans.

Grâce à cet accord, Krafton étendra la propriété intellectuelle de Palworld aux plates-formes mobiles. Il réimaginera fidèlement et mettra en œuvre les principaux éléments amusants du jeu original pour l'environnement mobile. Le projet sera développé par PUBG STUDIOS, un studio de création au sein de Krafton.

Écran tactile oblige, le portage ne sera pas basique mais pensé pour les smartphones et tablettes, tout en conserve ce qui fait l'essence du jeu original.



L’adaptation de Palworld aux mobiles est très attendue. D'une part elle permettra de toucher un plus large public, avec des milliards de joueurs potentiels. D'autre part, elle pourrait insuffler de nouvelles idées aux développeurs, les contraintes et possibilités des téléphones forçant la créativité. Avec l’expertise de Krafton et la vision de Pocketpair, aucune crainte à avoir, nous aurons forcément droit à une version magnifiée de ce mélange unique de survie, de stratégie et de capture de monstres.

Date de sortie

À ce jour, aucune date de sortie précise n’a été annoncée, mais étant donnée l'annonce officielle, on se doute que ce n'est pas pour dans dix ans.



Malgré tout, il faut garder en tête que Pocketpair doit faire face à une bataille juridique avec Nintendo et The Pokémon Company, qui l'accusent de similitudes entre certaines créatures de Palworld et les célèbres Pokémon, notamment au niveau du système de capture rappelant les Pokéballs. L'affaire avait d'ailleurs retardé la sortie du jeu sur PS5 au Japon, alors qu'il était déjà disponible sur Xbox et PC via Steam depuis un moment.



Qui attend Palworld parmi vous ? Rappelons que Miraibo Go arrive très prochainement sur mobile, une sorte d'hommage à Palworld. Ou un clone, selon les points de vue.