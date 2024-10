Overwatch Mobile est bien en cours de développement chez Blizzard

Dans son dernier livre, « Play Nice : The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment », le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, a confirmé le développement d'Overwatch Mobile, dont on parle depuis longtemps à la rubrique "rumeurs". Selon lui, le projet est supervisé par Walter Kong, le directeur général d'Overwatch, qui s'est occupé de la publication du contenu d'Overwatch 2.

Une confirmation très attendue !

Bien que Blizzard n'ait pas encore annoncé officiellement Overwatch Mobile, le fait qu'il soit mentionné dans le livre de Schreier confirme la bonne nouvelle. Bien évidemment, à ce stade, nous n'avons aucun détails supplémentaires comme les spécificités du gameplay ou la date de sortie prévue, mais seulement la certitude qu'Overwatch Mobile est en cours et qu'il sera dérivé d'Overwatch 2.

Le livre « Play Nice : The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment » aborde également les défis auxquels Blizzard a été confronté ces dernières années, notamment les licenciements massifs, les troubles internes et les poursuites judiciaires, qui ont eu un impact sur de nombreux projets, y compris Overwatch. L'une des victimes notables a été l'annulation d'une série Netflix prévue pour Overwatch, qui a été abandonnée après que Blizzard a intenté un procès au géant du streaming (logique). En outre, Overwatch 2 a vu son mode PvE annulé après des ventes décevantes en mars 2022. Au total, le journaliste a interrogé plus de 300 collaborateurs du groupe, ce qui donne du corps à ses informations.



Malgré ces revers, l'avenir d'Overwatch semble radieux avec la confirmation d'Overwatch Mobile. L'aventure de Blizzard sur le marché des jeux mobiles fait suite au succès d'autres titres d'Activision, tels que Call of Duty Mobile, qui a dépassé les 3 milliards de dollars de revenus, et Warzone Mobile, qui a recueilli plus de 50 millions de préinscriptions avant son lancement officiel en 2024. De quoi imaginer une performance similaire pour le bébé de Blizzard qui a du mal avec Diablo Immortal depuis deux ans.

C'est quoi Overwatch ?

Mais certains ne savent peut-être pas ce qu'est ce jeu. Overwatch est un jeu de tir en équipe très stylisé qui se déroule sur la Terre dans un futur proche. Chaque match est un affrontement multijoueur intense opposant des soldats, des mercenaires, des scientifiques, des aventuriers et des personnages étranges dans un conflit épique à l'échelle de la planète.



Dès sa sortie, Overwatch a mis un sacré coup de pied aux jeux de tir multijoueurs. Il mêle un gameplay rapide, basé sur des objectifs, à un cœur tactique profond et à une méta intelligente, formant un jeu qui est proche de la perfection pour les fans du genre, à petites ou à hautes doses !