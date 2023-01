Saison 1: Reawakening marque le retour de Call of Duty Mobile en 2023

Le cycle saisonnier de Call of Duty Mobile du studio Activision se réinitialise avec la nouvelle année. La saison 1 appelée "Reawakening" débute le 18 janvier. Un mode de jeu multijoueur, de nouveaux POI de bataille royale, des armes et d'autres nouveautés sont tous apportés par l'année du lapin.



Après l'attaque de New Vision City, la saison du Réveil (en français) de Call of Duty Mobile prend le relais. Le drame sera certainement au rendez-vous avec l'Atlas Corporation gravement blessée et l'UAC dissoute. De plus, une tonne de contenu thématique sera disponible dans le jeu pour célébrer le Nouvel An lunaire et l'année du lapin.

Call of Duty Mobile revient en force en 2023

Nouvelle saison à thème avec 50 niveaux de récompenses dans le Passe de combat. Du tout nouveau contenu : de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, des événements thématiques et de nouveaux modes. Améliorations et correction de bugs.

Voici le trailer vidéo la saison 1 2023 :

Passe de combat

Le Dingo de Call of Duty : Black Ops III, le Stim Shot, ainsi que d'autres camos et blueprints, seront disponibles gratuitement dans les niveaux inférieurs. Le Premium Pass en comprendra d'ailleurs bien plus. Les joueurs peuvent s'attendre par exemple à de tout nouveaux skins d'opérateurs comme Cassius : Fate's Champion, Rampage : Venomous, Baker : Breaker, Bathysphere : Hog Heaven, et des Blueprints d'armes comme Type 25 : Rooster Dawn, LK24 : Amethyst Serpent, MX9 : Golden Stripes, HS2126 : Pig Dynasty, et Dingo : L'héritage du roi singe.

Multijoueur

L'expérience de jeu multijoueur subira un certain nombre de changements. Tout d'abord, un tout nouveau mode de jeu appelé Big Head Blizzard. Une tête de bobblehead dotée d'une santé élevée et d'une arme de mêlée finit par se former dans ce mode hilarant, la tête des joueurs grandissant au fur et à mesure que les dégâts sont infligés.

Avec son thème du Nouvel An lunaire, Super Attack of the Undead est de retour avec des modèles de personnages améliorés, de nouvelles compétences et davantage de cartes. Le plaisir s'étend à la carte Nuketown, qui a été redécorée avec une esthétique inspirée de l'Année du lapin.

Autres ajouts

Deux nouveaux points d'intérêt, le laboratoire écologique et la raffinerie T-3, seront disponibles dans le mode Battle Royale. La monnaie de la saison sera les tickets à durée limitée, qui pourront être échangés contre divers avantages. Tout un programme pour ce qui reste l'un des meilleurs jeux de l'App Store et du Play Store, complètement gratuit pour ceux qui ne veulent pas dépenser leur argent dans la personnalisation.

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile