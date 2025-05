Activision arrête le support de Call of Duty Warzone Mobile !

Le choc ! À peine un an après son lancement, Activision a annoncé que Call of Duty: Warzone Mobile ne recevrait plus de mises à jour saisonnières ni de nouveau contenu. Depuis hier, dimanche 18 mai, les achats en argent réel sont désactivés, et les joueurs qui n'ont pas installé le jeu d'ici aujourd'hui, le 19 mai, ne pourront pas le récupérer.

Accès après la fermeture

Si le jeu est déjà installé, vous pourrez continuer à jouer en ligne après le 19 mai avec un matchmaking actif. Cependant, les fonctionnalités sociales seront désactivées, et aucune date n'a été communiquée pour l'arrêt complet des serveurs. La boutique en jeu restera accessible pour ceux qui possèdent des Points COD, mais aucun nouvel achat ne sera possible.

Récupération des COD Points

Les joueurs ayant des Points COD inutilisés peuvent les transférer vers Call of Duty: Mobile jusqu'au 15 août. En vous connectant avec le même compte Activision, vous recevrez le double de la valeur de vos points de Warzone Mobile, ainsi que des récompenses supplémentaires.

Raisons de la fermeture

Malgré l'ambition d'offrir l'expérience complète de Warzone aux joueurs mobiles, le jeu n'a pas réussi à séduire ce public comme il l'a fait sur PC et console. Activision a salué l'adaptation fidèle du titre, mais a reconnu son échec à répondre aux attentes du marché mobile. Dommage, d'autant que les précommandes avaient été un véritable carton, avec plus de 45 millions de joueurs.

Dernier avertissement

Si vous n'avez pas installé ou réinstallé le jeu d'ici ce soir, vous ne pourrez plus y accéder, et aucun remboursement ne sera proposé. Cette fin abrupte souligne les défis auxquels même les plus grandes franchises sont confrontées pour maintenir leur succès sur les plateformes mobiles. Il ne suffit pas d'un nom et d'une réalisation correcte, il faut une approche résolument spécifique à la plateforme, chose que COD Mobile a su faire.



Quel est votre Battle Royale préféré sur mobile ? Sachant que Fortnite est désormais accessible via l'Epic Games Store Mobile.

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Warzone™ Mobile