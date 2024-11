Final Fantasy 14 Mobile est en développement chez le studio Tencent !

LightSpeed ​​Studios, filiale du géant chinois Tencent, a annoncé en coopération avec Square Enix la sortie de Final Fantasy XIV Mobile pour iOS et Android. Le jeu sera supervisé par le producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida. Plusieurs phases de test du MMORPG sont prévus « bientôt » en Chine, suivis d’un lancement mondial dans la foulée.

Un portage de FINAL FANTASY XIV sur mobile

Final Fantasy XIV est donc le dernier jeu multijoueur en ligne à passer aux plateformes mobiles, suivant la tendance établie par des jeux comme Diablo et Monster Hunter.

L'annonce officielle décrit FF XIV Mobile comme une "extension passionnante de la franchise bien-aimée" conçue pour offrir "l'expérience immersive du jeu original dans un nouveau format optimisé pour les mobiles". Les détails concernant la progression croisée ou l'inclusion d'extensions restent à confirmer, mais le jeu conservera des activités iconiques comme la pêche, le jeu de cartes Triple Triad et les courses de chocobo. Quelle bonne nouvelle !



Dans sa déclaration, Naoki Yoshida, producteur et directeur de Final Fantasy XIV, a qualifié la version mobile de « sœur de Final Fantasy XIV ».

« Cela fait 11 ans que FFXIV 2.0: A Realm Reborn est sorti, et ce nouveau jeu mobile sera la sœur de FFXIV, visant à recréer la grandeur de l'histoire et des mécanismes de combat de l'original sur les appareils mobiles », a déclaré Yoshida. « Les fonctionnalités non liées au combat, telles que Disciples of the Land et Hand, seront également fidèlement implémentées et nous avons hâte de grandir aux côtés de la communauté passionnée de FFXIV.

Depuis ses débuts en 2013, Final Fantasy XIV: A Realm Reborn a connu un énorme succès avec plusieurs extensions, « Dawntrail » étant la plus récente. Le jeu est célébré pour sa narration, son hommage à l'héritage de Final Fantasy et son riche univers.



Selon la fiche officielle, la version mobile promet aux joueurs une expérience visuelle profondément engageante d'Éorzéa, avec des systèmes météorologiques et horaires détaillés, offrant plus de 600 conditions météorologiques uniques dans différents paysages. Des efforts ont été faits pour adapter les conceptions des personnages et des équipements des joueurs pour les mobiles. On retrouvera également des combats dynamiques typiques, avec ce côté tactique qui fait la force de la saga. En revanche, aucune information n'a été partagée concernant le périmètre du portage, on imagine qu'il sera limité à la version "A Realm Reborn".

Date de sortie

Final Fantasy XIV Mobile n'a pas encore de date de sortie confirmée. Cependant, il devrait subir des tests de jeu en Chine avant un déploiement mondial prévu.



En attendant, vous pouvez retrouver l'app compagnon de FF XIV sur PC et consoles, ou vous rabattre sur tous les FF disponibles sur App Store comme FF 7 Ever Crisis ou FF 8 Remastered, entre autres.

Télécharger le jeu gratuit FINAL FANTASY XIV Companion