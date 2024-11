Enfin un vrai Monster Hunter sur mobile avec Outlanders !

Si Monster Hunter Now a rencontré un joli succès, certains fans de la série n'ont pas accroché sur le côté réalité augmentée et géolocalisée (façon Pokémon Go). Qu'à cela ne tienne, Capcom a prévu un "vrai" opus avec Monster Hunter Outlanders, un jeu d'aventure solo et coopératif apparemment magnifiquement réalisé. Les premières images

On attend Monster Hunter Outlanders de pied ferme

Avec ses environnements 3D ouverts, Monster Hunter Outlanders se démarque largement de "Now", d'autant que le gameplay suit lui aussi, avec un retour aux mécaniques bien connues. L'éditeur promet que les joueurs vont explorer des environnements luxuriants, vastes et ouverts, et fabriquer de nouveaux équipements avant d'affronter d'énormes monstres dans des combats titanesques.

De plus, Monster Hunter Outlanders promet non seulement une expérience solo mais aussi multijoueur avec un côté communautaire pour vous permettre de chasser seul ou en équipe, selon votre humeur.



Une excellente nouvelle que l'on n'avait pas vu venir, Monster Hunter Now étant plutôt populaire. On imaginait plutôt que Capcom allait continuer à investir massivement dans son jeu AR, mais tant mieux. Visionnez la vidéo officielle :

Développé par TiMi Studio Group, qui s'est occupé de titres phares comme Age of Empires Mobile et Pokémon Unite, Monster Hunter Outlanders a tout pour attirer les amateurs de la saga qui possèdent un iPhone, iPad ou Android. Aucune date de sortie officielle n'est en vue, mais Capcom a déjà prévu une session de bêta test dans un futur proche. On sait en revanche que le jeu sera gratuit, avec des achats in-apps.



En attendant, Monster Hunter Now reste une bonne entrée dans la série, bien que son gameplay soit trop simplifié pour nous.

