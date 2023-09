Notre avis sur Monster Hunter Now : une version AR (trop) simplifiée

Monster Hunter Now, une collaboration entre Capcom et Niantic, vise à simplifier l'expérience Monster Hunter pour les jeux mobiles. Bien qu'il offre une chasse aux monstres rapide et accessible pour des parties typiquement sur le pouce (environ une minute), il manque la profondeur et la stratégie qui ont fait la renommée des jeux Monster Hunter par le passé. Nintendo a semble-t-il du faire de trop nombreuses concessions à son partenaire Niantic.



Voyons ensemble ce qui vous attend dans ce jeu sorti hier sur App Store et Play Store.

L'histoire de Monster Hunter Now

Monster Hunter Now suit le modèle classique des titres de Niantic basés sur la localisation, introduit avec succès pour Pokémon Go en 2016. Une fois de plus, les joueurs doivent explorer le monde réel pour découvrir des emplacements d'extraction de ressources et rencontrer des monstres.



Si vous regardez la bande-annonce de Monster Hunter Now, alors oui, cela ressemble un peu à Pokémon Go, mais avec les monstres de la série à succès de Capcom, les Diablos et autres Rathalos. Now dispose d'un total de treize grands monstres au lancement. Alors que Go propose des rues arides et des Pokémon disséminés, MHN utilise plutôt un système de biome, Niantic cartographiant des zones autour des joueurs telles que des marécages, des déserts et une forêt.



Les monstres de Monster Hunter se promènent dans le monde réel, et c'est à votre chasseur en herbe d'aiguiser sa lame et d'éliminer les menaces dans votre rue. Les biomes influencent la sélection des monstres, ainsi que les objets qui apparaissent dans l'overworld, et comme dans le bon vieux Monster Hunter, vous pouvez utiliser les objets que vous récupérez ainsi que les parties des monstres pour forger et améliorer les armures et les armes.

Un gameplay axé sur les combats

Le cœur du jeu réside dans ses combats, qui sont faciles à appréhender au départ. Le combat consiste à toucher un monstre à proximité pour l'attaquer et à glisser vers la gauche ou la droite pour l'esquiver. Si les joutes paraissent simplistes au départ, tapoter rapidement sur un bébête permettant d'en venir à bout, après un certain temps passé dans le jeu, il faudra être (un peu) plus tactique que cela.

À mesure de votre progression, Monster Hunter Now (MHN) introduit des monstres plus grands et plus difficiles à combattre, avec des graphismes et des animations qui sont pour le coup vraiment impressionnantes. Nous ne sommes pas loin des jeux Monster Hunter sur console. Ces créatures redoutables nécessitent un équipement amélioré et un timing précis pour être vaincues. Les combats sont conçus pour être rapides, avec une limite de temps de 75 secondes, ce qui permet de jouer vraiment à tout moment.



Au fur et à mesure que les joueurs progressent, ils débloquent différentes armes et capacités, ce qui ajoute de la diversité aux combats. L'artisanat devient essentiel, permettant aux joueurs de créer différents types d'armes, des épées lentes mais puissantes aux armes à distance comme les arcs et les flèches. Les attaques spéciales sont également introduites, ainsi que la possibilité de cibler des parties spécifiques des monstres. Le gyroscope permet d'ailleurs de viser avec précision, le rendu étant saisissant.



Malheureusement, tout cela n'améliore pas vraiment le côté stratégie. Quel que soit l'équipement ou le monstre affronté, les combats ont tendance à suivre le même schéma : taper plusieurs fois pour attaquer, esquiver lorsque le monstre s'apprête à attaquer, et répéter. Il n'y a guère de différence de stratégie ou de tactique entre les bêtes. Le combat repose principalement sur la puissance des équipements, plutôt que sur la stratégie du joueur.

Un jeu finalement limité

L'essence de la "chasse" traditionnelle de Monster Hunter est absente, car vous n'aurez pas besoin d'apprendre à connaître votre proie ou de développer des styles de combat spécifiques pour en venir à bout. De plus, la courte durée des rencontres limite la différenciation entre les monstres. Bien qu'ils semblent différents, la victoire s'acquiert toujours de la même façon. En dehors des combats, vous serez amenés à vous rendre dans des lieux du monde réel pour extraire des ressources qui peuvent être utilisées pour améliorer l'équipement ou fabriquer de nouveaux objets. Mais pour le moment, tout cela a un goût d'inachevé, sans scénario ni véritable objectif.



Autre bizarrerie, pour un jeu de géolocalisation, il n'y a rien qui permette de suivre vos pas, et au lieu de cela, la motivation pour explorer se résume à la recherche de nourriture et à la chasse. C'est dommage.



Malgré des graphismes de grande qualité, les bonnes idées se comptent sur les doigts de la main, avec notamment la peinture pour marquer des monstres. Lorsque vous vous promenez dans le monde réel, votre Palico peut marquer certains monstres avec une bille de peinture, ou si vous êtes pressé, vous pouvez choisir de le faire vous-même. Plus tard, lorsque vous aurez le temps, vous pourrez retrouver tous les monstres que vous avez marqués et les combattre à votre guise.



Pratique, le jeu vous envoie alors un "ping" sur votre iPhone (ou Apple Watch) pour vous dire que votre Palico a vu quelque chose. À vous de voir si vous voulez l'affronter tout de suite ou plus tard.



Gageons que les développeurs ont une belle roadmap avec des évolutions majeures comme a pu connaitre Pokémon Go.

Conclusion du test

Le succès de MHN reste incertain, comme tous les jeux AR sortis depuis des années. Même avec des licences comme Harry Potter, Niantic s'est cassé les dents. En même temps, la formule est toujours la même, et les joueurs l'ont bien compris.



Reste que les fans pourront s'amuser avec ce Monster Hunter de poche, tant qu'ils prennent en compte qu'il ne s'agit que d'un complément, comme Pokémon Go n'était pas l'expérience Pokémon complète. Ceci dit, ce genre de jeux pourraient faire être très sympa sur le casque Vision Pro...

