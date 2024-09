Monster Hunter Puzzles est un nouveau Match 3 signé Capcom

Capcom vient d'annoncer un nouveau jeu mobile basé sur la franchise Monster Hunter, mais pas spécialement celui qu'on aimerait. Avec Monster Hunter Puzzles, l'éditeur japonais derrière Resident Evil et autre Street Fighter s'attaque à un certain Candy Crush avec un puzzle de type match-3.​​​​​

Découvrez Monster Hunter Puzzles

Prévu pour le 27 juin sur iOS et Android, Monster Hunter Puzzles vise à offrir des « puzzles de match 3 avancés » avec des pièces se déplaçant en diagonale, verticalement et horizontalement alors que vous essayez de résoudre des puzzles et de repousser des monstres.



Monster Hunter Puzzles se veut un jeu de puzzle mignon impliquant les Felynes de la série et mettant également en scène des monstres connus tels que Rathalos, Lagombi, et bien d'autres encore.



Monster Hunter Puzzles se déroule donc sur les îles Felynes, où vous aiderez les différents personnages en construisant divers objets et en les aidant à réhabiliter leurs bâtiments et à se déguiser.

Les îles Felynes semblent être un coin paisible de l'univers de Monster Hunter, mais tout n'y est pas rose... Des monstres rendent la vie dure aux chabitants !



- Résous des puzzles et aide les Felynes à retomber sur leurs pattes !

Chaque « chabitant » à sa propre histoire. Écoute-les et aide-les à résoudre leurs problèmes pour ramener l'île à la vie ! Il y a des affaires à résoudre aux quatre coins de l'île. Rejoins vite ces mignons petits Felynes sur leur île paradisiaque !

Regardez la bande-annonce de Monster Hunter Puzzles :

Notre avis sur Monster Hunter Puzzles

La réalisation est superbe, avec un univers Monster Hunter fidèlement reproduit, tout en 3D, mais le gameplay n'a rien de surprenant.



Au départ, les niveaux étaient difficiles lors du soft-launch. Avec la récente mise à jour, les développeurs ont revu à la baisse le niveau général, le rendant plus accessible. Et quand ils sont plus complexes, les casse-têtes nécessitent soit une chance incroyable, soit de dépenser beaucoup en micro transactions.

Télécharger Monster Hunter Puzzles

Si vous souhaitez jouer à Monster Hunter Puzzles dès son lancement, vous pouvez le précommander sur l'App Store pour iOS et vous préenregistrer sur Google Play Store pour Android. Le jeu est gratuit au téléchargement, mais il y a pléthore d'achats optionnels dans l'application. L'App Store répertorie différents packs, mais le contenu de ces packs n'est pas connu.

Télécharger le jeu Monster Hunter Puzzles