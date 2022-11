Capcom annonce un nouveau jeu Monster Hunter avec TiMi Studio

L'éditeur Capcom s'est attaché, depuis longtemps, à transposer sa populaire série Monster Hunter sur les mobiles sous de multiples formes. Nous avons eu des jeux gratuits qui ne sont jamais sortis du Japon, comme Monster Hunter Riders, mais aussi les versions mondiales de Monster Hunter Stories et de Monster Hunter Freedom Unite, désormais retiré de l'App Store.



Aujourd'hui, les développeurs responsables de titres à succès comme Pokémon UNITE, Call of Duty : Mobile, Arena of Valor et bien d'autres encore, TiMi Studio, vient d'annoncer un tout nouveau Monster Hunter pour les appareils mobiles.

Monster Hunter Stories+ : la bonne idée du jour

L'annonce faite conjointement avec l'éditeur japonais mentionne que le jeu en développement vise à reproduire les actions de chasse qui définissent la série et à offrir aux joueurs une nouvelle expérience unique pour mobile. Ce jeu a pour but d'apporter Monster Hunter à plus de plateformes permettant aux joueurs de chasser n'importe où et n'importe quand. Pour mémoire, il est assez facile de comparer la saga avec le principe de Pokémon, avec des monstres à dompter et à collectionner.

Compte tenu du catalogue de TiMi Studio, propriété du géant chinois Tencent, ce sera probablement le jeu Monster Hunter sur mobile le plus réussi. Il arrivera au moment où la série Monster Hunter est devenue très populaire en dehors du Japon, notamment grâce à Monster Hunter : World.



Rappelons que Monster Hunter Stories+ est disponible depuis peu pour les abonnés Apple Arcade sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.