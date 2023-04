Niantic et Capcom annoncent la sortie de Monster Hunter Now sur mobile

Niantic et Capcom viennent d'annoncer le RPG de chasse dans le monde réel Monster Hunter Now pour iOS et Android. Oui, vous l'avez compris, Monster Hunter Now ressemble à un mélange entre Pokemon GO et la saga Monster Hunter. Il vise à inciter les joueurs à aller à la rencontre des monstres en réalité augmentée.

Monster Hunter en AR

Selon Capcom, Monster Hunter Now utilisera la technologie AR de Niantic pour permettre aux joueurs d'être immergés dans l'univers tout en conservant ce qui fait la spécificité de Monster Hunter. Niantic explique évidemment qu'il s'agit de l'expérience ultime pour ceux qui veulent affronter des monstres avec des amis, tout en offrant les meilleurs graphismes possibles sur mobile. Le premier test bêta fermé est prévu pour le 25 avril, comme l'a révélé le compte officiel de Monster Hunter sur Twitter.



Regardez la bande-annonce de Monster Hunter Now ci-dessous :

La licence Monster Hunter est plébiscitée depuis longtemps par les joueurs du monde entier, autant dire que Monster Hunter Now est grandement attendu. Espérons qu'il sera intéressant et qu'il ira plus loin que Pokémon Go en termes de gameplay.



Bien que la date de sortie de Monster Hunter Now n'ait pas encore été annoncée, elle est actuellement prévue pour septembre dans le monde entier. Il sortira sur iOS et Android et sera construit sur la plateforme Lightship de Niantic. D'ici là, Capcom devrait lancer une bêta ouverte.



Rappelons enfin que l'éditeur a sorti récemment l'excellent Monster Hunter Stories+ sur Apple Arcade.