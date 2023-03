Pokémon GO devient beaucoup plus cher à jouer, les dresseurs sont furieux !

Niantic, la société derrière le cultissime Pokémon GO, a annoncé cette semaine des changements de prix pour les Passes de Raid sur iPhone. Bien évidemment, les tarifs sont revus à la hausse, ce qui a provoqué un tollé du côté des joueurs qui prévoient carrément de boycotter le jeu. Voyons de quoi il s'agit autour du plus célèbre des jeux en réalité augmentée.

Pokémon GO revoit sa grille tarifaire

"Nous voulons vous avertir des changements à venir dans les passes de raid à distance de Pokémon GO", a déclaré l'entreprise dans un communiqué de presse. L'idée est de "rééquilibrer le jeu et à s'assurer qu'il soit apprécié par les dresseurs pour les années à venir" impliquent de sévères ajustements de prix pour les Passes de Raid à distance.



Désormais, un pack de trois Passes Raid désormais demande 525 pièces Poké, contre 300 auparavant. Un seul Passe Raid à distance coûte 195 pièces (contre 100) et un pack de trois Pass Bataille Premium est affiché à 250 Poké Coins.



Comme si cela ne suffisait pas, des limites de participation aux raids à distance ont également été introduites, les dresseurs ne pouvant plus participer qu'à cinq raids par jour, avec des restrictions supplémentaires sur la façon dont vous pouvez gagner des passes de raid à distance comme récompenses dans le jeu.

Voici pourquoi Niantic introduit ces changements :

Depuis leur introduction en 2020, les Passes de Raid à distance ont fini par dominer l’expérience de jeu de Pokémon GO contre notré gré. Récompenser les Dresseur·se·s avec des Bonbons L supplémentaires et ajouter d’autres nouvelles fonctionnalités sont deux des moyens que nous espérons utiliser pour inciter à jouer à Pokémon GO davantage en personne avec vos ami·e·s, votre famille et votre communauté. Nous prévoyons de conserver les Passes de Raid à distance comme faisant partie intégrante de Pokémon GO. Cependant, nous pensons que ce changement est nécessaire pour la santé à long terme du jeu, et nous prenons cet objectif très au sérieux. Nous pensons qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour atteindre notre souhait de préserver et d’améliorer l’expérience de jeu de Pokémon GO, dont nous espérons que vous continuerez à profiter longtemps.

Les fans sont furieux

Un message publié sur le subreddit Pokémon GO et intitulé "Ça suffit... Je ne dépenserai plus d'argent pour ce jeu..." a reçu 10 000 votes positifs en seulement quelques heures. Un autre a prédit que "c'est une façon de tuer son propre jeu", et un autre encore a déploré que "le plus insultant, c'est qu'après avoir augmenté le prix pour une fonctionnalité réduite, ils ont eu le culot d'expliquer à tous les idiots que c'est pour notre bien".

La grogne est telle qu'une partie a déjà annoncé qu'elle allait boycotter le jeu, en organisant une grève pour protester contre les augmentations.

Pokemon Go users are organising a "strike" to protest massive price increases and restrictions on raid features, per an update from @NianticLabs. #PokemonGO pic.twitter.com/SitlcLpJ5g — Jez (@JezCorden) March 31, 2023

"Nous sommes tous conscients des systèmes de monétisation prédateurs dans la boutique du jeu, avec des boîtes et des objets hors de prix", indique un tract circulant sur Twitter. "Il s'agirait d'un changement radical pour nous tous et en particulier pour les joueurs ruraux".



Les joueurs sont donc appelés à boycotter les passes de raid à distance et premium et à faire passer le message à leurs amis.



Nous sommes curieux de voir si Niantic fera marche arrière étant donné l'ampleur des réactions, sachant que les changements sont prévus pour le 6 avril.

