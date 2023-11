La mise à jour 65.0 de Monster Hunter Now rééquilibre le gameplay

Niantic et Capcom viennent de publier une mise à jour importante pour Monster Hunter Now sur mobile. Entre deux évènements, dont les quêtes de Qualily qui permettent d'obtenir quelques matériaux utiles, les deux studios en profitent pour affiner les fonctionnalités de leur jeu en réalité augmentée.

Monster Hunter Now s'améliore

Les principales nouveautés de la mise à jour sont le tri et le filtrage des armes (classement des options par puissance, par type, etc), la possibilité d'utiliser les favoris sur l'écran de surclassement, une option pour passer de l'histoire aux quêtes spéciales, et des corrections pour les dégâts des différentes épées. Une manière de rééquilibrer le gameplay de Monster Hunter Now.

Voici tous les correctifs apportés :

Les dégâts de l'épée géniale : Taillade forte et large ne sont pas corrects.

Les dégâts infligés par l'épée de choc au niveau de charge 3 ne sont pas corrects.

Grande épée : Pendant le coup de taille chargé, certaines actions déclenchent des effets de knockback ou de knockdown.

Rendu incorrect de la vue arrière de l'armure "Kadachi Coil".

La notification d'achat d'objet dans la boutique en ligne ne contient pas la description du couteau à découper spécial.

Dans les zones éloignées des chemins de la carte, les monstres et les petits points de rassemblement ne devraient apparaître qu'à l'intérieur du cercle d'accès. Cependant, en raison des transitions d'écran, ils apparaissent par erreur en dehors du cercle d'accès.

Lorsqu'on brise les parties d'Anjanath, il arrive qu'Anjanath reste immobile pendant une courte période et ne réagisse plus.

Les compétences SP peuvent ne pas être disponibles.

L'application peut se fermer de manière forcée et inattendue.

Monstre invisible lors d'une chasse en groupe.

Une fois la mise à jour effectuée, l'événement Legiana débutera le 17 novembre, soit dans trois jours.

Astuces et conseils

Si vous avez l'intention de commencer à jouer, voici quelques conseils et astuces pour le jeu :

Pratiquez les bases du combat contre les petits monstres dans Monster Hunter Now.

Si vous n'appréciez pas une certaine arme, remplacez-la tout simplement-la par une autre.

Ramassez tout ce que vous pouvez dans Monster Hunter Now. Outre les parties de monstre, vous avez également besoin de matériaux tels que des os, des pierres ou des minerais pour fabriquer des objets. Ces matériaux apparaissent dans les points de collecte ou dans les plus petits qui apparaissent dans votre rayon d'accès (indiqué par le cercle autour de vous). Touchez-les dès que possible pour collecter des ressources.

Mélangez les pièces d'armure dans Monster Hunter Now pour augmenter vos forces.

Sachez quand utiliser votre compétence spéciale dans Monster Hunter Now. Gardez-la pour les moments où vous n'arrivez pas à esquiver correctement ou lorsque vous vous concentrez sur une partie spécifique du monstre.

Faites à la fois l'histoire et les quêtes spéciales, alternativement.

Gardez vos balles de peinture pour les monstres plus difficiles.

Assurez-vous de vous connecter quotidiennement pour obtenir des médicaments de premier secours dans Monster Hunter Now.

Partagez votre code de parrainage pour obtenir des objets gratuits dans Monster Hunter Now.

N'oubliez pas de faire un zoom arrière et d'utiliser la caméra pour ne rien manquer dans votre environnement.

Vous pouvez télécharger Monster Hunter Now sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Les achats dans l'application comprennent différents ensembles de gemmes et d'améliorations.

Télécharger le jeu gratuit Monster Hunter Now