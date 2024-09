La mise à jour "Fulminations in the Frost" de Monster Hunter Now est disponible

Niantic et Capcom viennent de publier la première mise à jour majeure de Monster Hunter Now sur iOS et Android avec "Fulminations in the Frost". Cette version du jeu AR apporte deux types d'armes : Lance et Lames doubles, de nouveaux monstres : Radobaan, Banbaro, Barioth et Zinogre, et plus encore comme des quêtes.

Monster Hunter Now s'améliore enfin

Outre les armes et les monstres, des quêtes urgentes seront proposées dans le cadre d'une nouvelle quête spéciale pour les nouveaux monstres. À noter que Zinogre ne sera inclus que dans les chasses à courre, qui seront lancées à partir du 15 décembre. La mise à jour apporte également l'élément sommeil de Radobaan, de nouveaux ajustements d'équilibre pour d'autres armes et monstres, entre autres. Pour célébrer Noël, les biomes ont désormais une esthétique enneigée et une nouvelle musique. Il y aura également de nouveaux petits monstres pendant la période.



Regardez la bande-annonce de lancement de la mise à jour "Fulminations of the Frost" :

La première chasse à courre commence le 15 décembre et se termine le 17 décembre. Elle vous permet de chasser cinq monstres à la suite. Étant donné que les gros monstres sont plus forts que d'habitude, Niantic recommande de les chasser à plusieurs. L'occasion de se réunir entre amis.



Si vous avez l'intention de commencer à jouer au jeu, n'hésitez pas à relire notre test de Monster Hunter Now. Vous pouvez télécharger Monster Hunter Now sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Les achats dans l'application comprennent différents ensembles de gemmes et d'améliorations, mais ne sont pas indispensables.



Monster Hunter Now a-t-il remplacé Pokémon Go pour vous ?

Télécharger le jeu gratuit Monster Hunter Now