Monster Hunter Now : le lien dimensionnel va faciliter la chasse en multi

Niantic et Capcom ne cessent de publier des mises à jour pour Monster Hunter Now, comme la version 80.0 sur iOS et Android avec des ajustements d'équilibre, du contenu additionnel, et plus encore. Mais le plus intéressant reste à venir. Une nouvelle version sera bientôt déployée apportant la fonctionnalité Dimensional Link facilitant la chasse avec des amis dans le monde entier.

Monster Hunter Now va grandement s'améliorer

L'équipe du spécialiste de la réalité augmentée, Niantic, a organisé une conférence de presse pour présenter la fonctionnalité la plus attendue par les joueurs. Et pour cause, elle devrait résoudre le problème majeur du multijoueur.

Vous pourrez bientôt vous associer avec des chasseurs du monde entier ! Des monstres affectés par des Liens dimensionnels apparaîtront de manière aléatoire sur le terrain et ne pourront être chassés qu’en chasses en groupe. La portée de recrutement s’étend jusqu’aux quatre coins du monde, ce qui veut dire que vous pourrez chasser avec des chasseurs de différents pays et différentes régions.

Comment chasser des monstres affectés par des Liens dimensionnels :

Touchez un monstre affecté par un Lien dimensionnel sur le terrain pour afficher l'option « Rejoindre des chasseurs à distance » dans le menu de préparation. *Les options « Chasse solo » et « Inviter chasseurs proches » ne sont pas disponibles. Appuyez sur « Rejoindre des chasseurs à distance », puis sur « Lancer » pour initier le recrutement. La chasse commence dès que tous les chasseurs dans le lobby sont prêts ou après 120 secondes.

Vous pouvez également approcher d’un monstre affecté par un Lien dimensionnel pour voir les invitations à rejoindre une chasse en groupe (« Rejoindre ! ») des chasseurs du monde entier.



Pour accompagner l'annonce, Niantic a diffusé une nouvelle vidéo :

Comment jouer à Monster Hunter Now

Si vous n'avez pas joué à Monster Hunter Now, sachez qu'il s'agit d'un jeu où vous êtes dans la peau d'un chasseur de monstres, dans la vie réelle. La réalisation est de qualité, et les défauts du gameplay ont été gommés avec le temps, notamment la partie combat. Voici un rappel de nos conseils et astuces pour Monster Hunter Now.

Quelques conseils pour démarrer

Entraînez-vous aux bases du combat contre les petits monstres dans Monster Hunter Now : Profitez des premières chasses à l'épée et au bouclier pour apprendre votre arme et vous entraîner aux commandes de base en chassant des monstres plus petits.

Expérimentez différentes armes dès le début avant de les améliorer, car vous débloquerez plus d'options peu de temps après avoir commencé. Testez les versions de base des différentes armes avant de les améliorer pour éviter de gaspiller des ressources rares.

Récupérez des matériaux tels que des os, des pierres ou des minerais dans les lieux de collecte situés dans votre rayon d'action pour fabriquer et améliorer des objets.

Concentrez-vous sur la fabrication de nouveaux ensembles d'armures dès le début du jeu sans trop vous soucier de perfectionner votre ensemble immédiatement.

Utilisez la compétence spéciale de votre arme, débloquée au grade 2, dans les moments cruciaux pour des attaques puissantes et une invincibilité temporaire.

Fabriquez la coiffe Kulu 3 dès le début pour cibler des parties de monstre spécifiques pendant les chasses afin d'effectuer des attaques ciblées.

Terminez les quêtes de l'histoire pour débloquer les quêtes urgentes et les quêtes quotidiennes spéciales pour obtenir des récompenses et une progression supplémentaires.

Utilisez des billes de peinture roses pour marquer les monstres difficiles pour les combats ultérieurs, car elles sont plus difficiles à trouver que les billes de peinture bleues.

Effectuez régulièrement des zooms arrière et ajustez la caméra pour suivre les monstres qui se déplacent rapidement pendant les chasses.

Activez la synchronisation de l'aventure pour permettre à votre Palico de ramasser ou de marquer des monstres lorsque l'application n'est pas active, mais cela risque de décharger votre batterie plus rapidement.

Réclamez vos médicaments de premier secours quotidiens dans la boutique du jeu pour vous assurer d'avoir suffisamment de soins pendant les chasses.

Gagnez des récompenses en partageant votre code de parrainage pour inciter d'autres joueurs à s'inscrire au jeu.

Synchronisez votre progression avec un compte Google pour ne pas la perdre et pouvoir réclamer des cadeaux.

Réglez les paramètres sur 60 images par seconde (ou 120 Hz si vous avez un iPhone Pro) et choisissez votre qualité graphique préférée pour une expérience optimale.

Téléchargez toutes les ressources du jeu dans les paramètres pour réduire les temps de chargement et améliorer votre expérience de jeu.

Télécharger Monster Hunter Now sur mobile

Vous pouvez télécharger Monster Hunter Now sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android. Les achats dans l'application comprennent différents ensembles de gemmes et d'améliorations.



En outre, sachez le jeu a dépassé les 15 millions de téléchargements, ce qui est plus qu'honorable, mais toujours très loin du phénomène Pokémon Go. Il avait franchi la barre du milliard...

À quand un jeu Niantic sur le Vision Pro d'Apple ?

