Way of the Hunter passe des consoles aux mobiles (+ avis)

Plongez dans Way of the Hunter: Wild America, premier opus mobile de la série, et explorez la vallée des Nez-Percés, dans le nord-ouest des États-Unis. Comme sur consoles et PC, Way of the Hunter promet une chasse immersive au cœur d’écosystèmes dynamiques, avec une faune réaliste et des armes authentiques. Si ce jeu ne sera pas adoubé par Brigitte Bardot, il possède en tout cas de sérieux atouts pour s'imposer sur l'App Store et le Play Store, dans un genre pourtant bien représenté.



Une fois de plus, vous êtes les premiers au courant !

Découvez Way of the Hunter

Dans ce portage signé Handy Games, il vous faut traquer vos proies grâce à l’Instinct de chasseur, tout en gérant le cycle jour/nuit et une balistique réaliste. Pour ceux qui veulent être guidés, une campagne scénarisée vous demandera de relever les défis d’une famille de chasseurs. Avec des commandes optimisées pour mobile et un mode photo intuitif, maîtrisez l’art de la chasse éthique dans une nature foisonnante, où chaque décision façonne votre aventure.



Au-delà d'une immersion unique dans les bottes d'un chasseur téméraire, la réalisation est bonne avec de jolies animations et un sens du détail évident. Pour autant, cela reste en-deçà de la qualité AAA de l'opus sur consoles. Certainement pour rester compatible avec le plus d'appareils possibles, il faut iOS 14 minimum et une puce A12 (iPhone XS/XR) pour pouvoir installer et lancer le jeu.

Notre avis sur Way of the Hunter

Pour un premier portage mobile, il y a du bon et du moins bon. En le testant sur deux iPhones haut de gamme (iPhone 16 Pro Max et iPhone 15 Pro), on s'aperçoit vite que le titre de THQ Nordic est mal optimisé, offrant des graphismes parfois pixelisés et faisant surchauffer rapidement l'appareil. Mais on peut aisément imaginer que les développeurs vont rapidement rectifier le tir.



En l'état, même avec les paramètres maximum, les graphismes sont trop justes, atteignant à peine 720p et à peine 25 FPS, tandis qu’en paramètres bas à moyens (environ 480p), le jeu tourne à 30 FPS avec quelques saccades et des baisses de framerate. Les visuels sont inférieurs à des jeux comme le récent Delta Force, qui tourne fluidement à 60 FPS avec une résolution plus haute. La batterie se vide rapidement, passant de 90 % à 40 % en moins de 45 minutes, et le téléphone surchauffe en 10 minutes. Les contrôles, notamment pour les véhicules, sont maladroits, avec des boutons séparés pour avancer/reculer et tourner. Pour palier à cela, une manette est essentielle, faisant passer le jeu dans une autre dimension.

Conclusion

Ne vous méprenez pas, Way of the Hunter est un très bon jeu mobile, mais il lui reste du travail pour satisfaire les joueurs qui le connaissent sur consoles et PC. Son petit prix est une bonne raison de craquer, en attendant des mises à jour correctives car, nous en avons d'innombrables preuves, l'iPhone moderne peut largement mieux faire. Idem pour l'iPad. À télécharger sur iOS (Play Store) et Android (Play Store).

Télécharger Way of the Hunter Wild America à 9,99 €