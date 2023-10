Après RE Village sur iOS, Capcom veut sortir des jeux sur mobiles et consoles

Capcom a récemment révélé le prix et la date de sortie des portages de Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village, exclusivement pour les iPhone 15 Pro et iPad M1 / M2. En attendant le 30 octobre, une nouvelle interview partagée par GamesIndustry devrait ravir les joueurs mobiles.

Capcom enthousiaste au sujet d'Apple

Le producteur de Capcom, Tsuyoshi Kanda, a révélé que le studio se rapproche du point où il est capable de cibler les téléphones et les tablettes en même temps que les consoles de la génération actuelle.

Nous pourrions arriver à un point où, dans le cadre de la stratégie multiplateforme, nous pourrions cibler ces appareils en même temps que les consoles de la génération actuelle.

Pourtant, dans la même interview, Masachika Kawata, l'un des responsables de Resident Evil Village, a tempéré en expliquant que le géant nippon n'était pas encore prêt à s'engager sur des sorties simultanées pour les jeux à venir, car il y a beaucoup d'inconnues et l'équipe attend notamment un retour d'information sur la base des jeux actuels dont le lancement est prévu. Ils veulent s'améliorer à chaque itération. Il ne fait cependant aucun doute que l'équipe a travaillé sur le support du moteur RE pour le matériel Apple avec une vision à long terme.

Comment Capcom a travaillé avec Apple

Capcom a également détaillé sa relation avec Apple. Masachika Kawata a déclaré :

Nous avons une relation avec Apple qui existait avant la sortie de ce dernier matériel [iPhone 15 Pro]. Mais nous avons simplement vu la nouvelle puce M2 comme une grande chance d'apporter Resident Evil à plus de joueurs dans le monde entier et nous sommes toujours heureux d'avoir ce genre d'opportunité. Nous avons été très satisfaits de la puissance [de la puce M2] et de ce qu'elle nous a permis de réaliser avec ce portage.

Le portage de ces titres nécessite donc la puce M2 d'Apple, ou l'A17 Pro, raison pour laquelle le portage de Village n'a pas été envisagé pour les autres appareils, comme l'iPhone 15 récemment sorti ou tout autre concurrent sous Android, bien que Kawata n'exclue pas cette possibilité à l'avenir. Pourquoi pas pour Resident Evil 9 sur toutes les plateformes d'un coup.



Autre fait intéressant, l'équipe de développement de Capcom a pris une longueur d'avance sur le portage iOS grâce à son portage du jeu sur MacOS l'année dernière, tout en précisant que le moteur RE Engine (lancé avec RE 7 en 2017) est très efficace.

L'année dernière, nous avions déjà préparé la mise à jour de notre moteur interne RE Engine pour prendre en charge le développement sur MacOS, de sorte qu'il était relativement facile de poursuivre ce travail cette année sur iOS. Il y a des similitudes entre les plateformes, ce qui signifie qu'une fois que vous avez commencé à travailler sur l'une d'entre elles, cela vous aide pour la suivante.

Pour les ingénieurs de Capcom, le développement autour de la puce M2 n'est pas bien différent du développement pour une console de la génération actuelle (ndlr: PS5 ou Xbox Series S|X), bien qu'il y ait encore des considérations mineures telles que la taille de l'écran.



Reste que le titre n'est apparemment pas bien taillé pour le tactile, il vaut mieux une manette a en croire les premiers retours. Ce à quoi Kawata rétorque :

Nous avons inclus des options dans le jeu qui permettent aux joueurs d'ajuster non seulement la position de chaque bouton sur l'écran, mais aussi leur taille les uns par rapport aux autres. Ainsi, bien que nous ayons laissé un style orthodoxe par défaut, les joueurs sont invités à personnaliser davantage leur expérience mobile en modifiant eux-mêmes ces options.

Quoi qu'il en soit, les choses ont bien évolué depuis la tristement célèbre version mobile du Resident Evil 4 original il y a près de quinze ans. C'était pratiquement injouable et loin d'être graphiquement réussi.



Alors que la version iOS de Village est vendue séparément de la version MacOS, le futur portage de Resident Evil 4 Remake sera un achat universel garanti, de sorte que les utilisateurs n'ont besoin d'acheter le jeu qu'une seule fois pour jouer sur n'importe quel matériel Apple compatible.



Vous pouvez précommander Resident Evil Village pour les iPhone 15 Pro et iPad (M1 et ultérieur). Il s'agit d'un téléchargement gratuit avec un déverrouillage unique pour le jeu complet, ainsi que des DLC supplémentaires disponibles comme sur Mac et PC.