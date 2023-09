Resident Evil Village est disponible en précommande sur iOS / iPadOS

Après Resident Evil 4 Remake, dont le prix a effrayé bon nombre de joueurs, Capcom vient de lancer les précommandes de Resident Evil Village, le huitième opus de la saga. Affiché compatible avec l'iPhone, l'iPad et le Mac, Village sera exclusif aux iPhone 15 Pro et Pro Max, les autres modèles n'ayant pas la puce A17 Pro capable de miracle comme le ray-tracing matériel.

Resident Evil Village est presque disponible

Comme pour RE 4, Resident Evil Village sera disponible le 30 octobre avec un téléchargement gratuit. Une fois de plus, cela permettra de tester le jeu avant de passer à la caisse via les achats intégrés. Si les 69,99 € de RE 4 Remake vous ont refroidi, sachez que Village devrait être plus abordable avec un tarif à priori positionné à 29,99 €. Il faudra le confirmer, car la fiche App Store ne liste aucun in-app à date. De plus, l'extension sera également payante, autour des 10 euros.

À propos de RE Village

Survie et épouvante atteignent des sommets dans le 8e titre de la franchise Resident Evil : Resident Evil Village. Graphismes ultra-détaillés, action intense en vue subjective et récit palpitant : la peur n'a jamais été aussi palpable.

Quelques années après les événements de Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil Village poursuit l'histoire de la famille Winters alors qu'elle est plongée dans un nouveau cauchemar. Dans ce nouveau volet, Ethan Winters est traqué par de redoutables ennemis dans un village isolé. Le jeu se déroule en vue subjective, offrant des graphismes d'un réalisme saisissant grâce au moteur propriétaire de Capcom, le RE Engine.



L'extension Winters ajoute un nouveau chapitre à l'histoire des Winters, intitulé "Les Ombres de Rose", ainsi que des améliorations pour le mode Mercenaires. De plus, les joueurs ont désormais la possibilité de parcourir l'aventure principale en vue à la troisième personne.

Depuis son lancement en mai 2021 sur PC et consoles, Resident Evil Village a remporté de nombreux prix et a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires.



Disponible sur Mac depuis fin 2022, RE Village n'a pas à rougir avec des graphismes de haut vol assuré par l'API Metal 3 d'Apple, du ray-tracing, de l'anti-aliasing, en plus du support des manettes. Sur un MacBook Pro M1 Max, nous l'avons fait tourner sous problème à 60 fps en résolution 2560 x 1440p. Même un MacBook Air M1 permet d'y jouer à environ 30 fps.

Télécharger le jeu Resident Evil Village