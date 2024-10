Capcom lance Resident Evil 7 biohazard sur iOS, iPadOS et macOS

Après le lancement de Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake, dont les ventes ne décollent pas, Capcom nous propose le portage d'un autre titre AAA sur iPhone, iPad et Mac avec Resident Evil 7 biohazard.



Une fois de plus, le jeu d'action-aventure du nippon ne tourne que sur iPhone 15 Pro et supérieur, iPad M1 et supérieur, Mac M1 et supérieur.



Plus tard dans l'année, l'éditeur lancera un certain Resident Evil 2 Remake, notre épisode préféré de la série.

Au tour de Resident Evil 7

Si vous suivez l'actualité des jeux vidéo, vous savez que Resident Evil 7 biohazard et Resident Evil 2 Remake ont tous deux été lancés sur PS4, Xbox One et PC avant de bénéficier de versions améliorées sur PS5 et Xbox Series X.

Voici le synopsis du jeu :

Le danger et l'isolement menacent derrière les murs vétustes d'une ferme abandonnée d'Amérique du Sud... '7' marque le renouveau du jeu de survie et propose une perspective inédite pour le joueur avec la glaçante et captivante 'vue isolée'. Portée par l'innovant RE ENGINE, l'horreur atteint de nouveaux sommets de réalisme dont vous ne pourrez pas vous détourner. Entrez dans un monde terrifiant et tâchez de rester en vie.

Sorti le 24 janvier 2017, Resident Evil 7 marque le retour aux racines horrifiques de la série avec une perspective à la première personne, offrant une expérience terrifiante et immersive. Le jeu suit Ethan Winters, à la recherche de sa femme Mia dans un manoir sinistre appartenant à une certaine famille Baker. L'atmosphère oppressante et le gameplay toujours aussi exigeant ont forgé le succès de RE 7, et la vue à la première personne a donné un peu d'air frais à la saga.



Dès le départ, on entre dans le vif du sujet en mettant les pieds dans cette sinistre habitation. L'occasion de découvrir des graphismes de grande qualité, surtout un écran OLED où le fort contraste permet de tirer parti des environnements souvent très sombres.



Que ce soit sur un iPhone 15 Pro ou un iPad Pro M2, le jeu tourne très bien, bien que le téléphone ait tendance à rapidement chauffer. Mais c'est le jeu avec tous les jeux AAA, dont le récent Assassin's Creed Mirage.



Côté gameplay, si le clavier et la souris ne sont pas pris en charge, les manettes sont supportées, tout comme l'écran tactile. Ce dernier n'était pas particulièrement réussi sur les précédents portages de Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake. Mais la vue à la première personne simplifie ici les contrôles.



Le studio japonais avait profité de l'annonce pour expliquer que les versions iPhone et iPad du jeu inclut désormais « une nouvelle fonction de tir automatique ». Cet ajout permet à ce qui jouent directement sur l'écran tactile de tirer automatiquement avec leurs armes après avoir visé des ennemis pendant une période de temps déterminée. C'est aussi une bonne idée pour les débutants, afin de faciliter la progression.



Dernier point, les sauvegardes sont croisées entre iPhone, iPad et Mac, ce qui permet de jouer sur n'importe quel appareil lié au même identifiant Apple.

Notre avis sur RE 7

Le dernier portage de Resident Evil 7 biohazard sur iPhone 15 Pro est le meilleur de Capcom à ce jour grâce à son immersion fidèle, ses graphismes impressionnants et sa fluidité quasiment sans faille, offrant une expérience de jeu supérieure avec des options de contrôle optimisées et des paramètres graphiques ajustables. Ce n'est pas encore parfait, mais on s'en approche.

Comment installer Resident Evil 7 ?

Outre le téléchargement depuis l'App Store, le premier démarrage du jeu nécessite une connexion au réseau pour récupérer tout le contenu du jeu d'horreur de Capcom. Au total, le titre pèse 25 Go, et selon votre système d'exploitation, il faut le double pour pouvoir l'installer. Depuis macOS 15 Séquoia, actuellement en bêta, Apple a corrigé ce problème en ne demandant que la taille finale du jeu.



Sachez que le téléchargement du jeu est gratuit, offrant la possibilité de découvrir le début du jeu sans payer. Afin de jouer au jeu entier, un achat de 19,99 € dans l'application est requis.

Télécharger le jeu RESIDENT EVIL 7 biohazard