Capcom annonce Resident Evil Village et RE 4 sur iPhone 15 Pro, iPad Air et iPad Pro M1/M2 en 2023

Grâce à la puissante puce A17 Pro, les emblématiques jeux de la franchise culte Resident Evil, à savoir Resident Evil 4 et Resident Evil Village, feront leurs débuts sur smartphone avec l'iPhone 15 Pro. Ces titres seront également disponibles sur iPad et Mac dotés d'une puce M1 ou M2 en 2023 (Village étant déjà sorti fin 2022). Les deux titres de Capcom proposent des visuels dignes des consoles next-gen, ainsi qu'une fonctionnalité HDR pour une immersion accrue. Les joueurs auront la possibilité de choisir parmi diverses options de contrôles, notamment le multi-touch avec des commandes à l'écran, ou bien évidemment les manettes MFi.

Resident Evil s'invite sur iPhone, iPad et Mac

Le moteur "RE ENGINE" de Capcom a permis de créer des versions de haute qualité de ces derniers jeux Resident Evil, profitant pleinement de la technologie Metal d'Apple et de l'Apple Silicon. Ils offrent des performances impressionnantes et une réactivité exceptionnelle sur iPhone, iPad et Mac, dixit l'éditeur. Les deux titres seront disponibles ultérieurement sur l'App Store et prendront en charge les sauvegardes cross-platform, permettant aux joueurs de synchroniser leur progression sur différents appareils. RE 4 prendra en charge la progression croisée sur iPhone, iPad et Mac, tandis que RE Village le fera seulement sur iPhone et iPad.

Resident Evil Village, Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage, … tous arrivent sur iPhone 15 Pro ! #AppleEvent #iphone15 pic.twitter.com/PaDOimJjuA — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 14, 2023

Des versions d'essai gratuites seront proposées, permettant aux joueurs de découvrir ces titres avant de les acheter. Resident Evil 4 sera compatible avec l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max, ainsi qu'avec tous les iPad et Mac équipés de la puce M1 ou ultérieure. Idem du côté de Resident Evil Village sera disponible sur l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max, l'iPad Air et l'iPad Pro dotés de la puce M1 ou ultérieure.



En ce qui concerne les achats, Resident Evil 4 proposera un achat universel sur iPhone, iPad et Mac, tandis que Resident Evil Village sur Mac sera un achat autonome et ne prendra pas en charge l'achat universel pour les versions iPhone et iPad.

A propos de Resident Evil 4

Dans Resident Evil 4, mon épisode préféré de la saga, les joueurs retrouvent Leon S. Kennedy six ans après sa nuit infernale à Raccoon City. Sa détermination inégalée lui a valu d'être recruté comme agent sous les ordres directs du président des États-Unis. Fort de son expérience acquise lors de multiples missions périlleuses, Leon est sélectionné pour tenter de sauver la fille du président récemment kidnappée. Il la piste jusqu'à un village européen isolé, mais après avoir établi le premier contact, il découvre qu'une frénésie irrationnelle s'empare de la population locale... Resident Evil 4 préserve l'essence du jeu original tout en utilisant le RE Engine de Capcom pour offrir une jouabilité modernisée, un scénario réimaginé et un rendu visuel particulièrement détaillé. Le remake de Resident Evil 4 a été particulièrement bien accueilli par la critique et le public et s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie en mars 2023.

A propos de Resident Evil Village Gold Edition

Quelques années après les événements de Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil Village reprend la saga de la famille Winters plongée dans un nouveau cauchemar où Ethan Winters est traqué par de nouveaux ennemis implacables dans un village isolé. Resident Evil Village poursuit l'aventure d'Ethan en vue subjective, dans un rendu visuel photoréaliste rendu possible grâce au RE Engine, moteur propriétaire de Capcom.



L’extension Winters comprend un nouveau chapitre de l’histoire des Winters appelé « Les Ombres de Rose, des nouveautés pour le mode Mercenaires et la possibilité de parcourir l’aventure principale cette fois-ci en vue 3ème personne.



Ce titre maintes fois primé s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires depuis son lancement en mai 2021.

Pour rappel, No Man's Sky et Grid Legends sont les deux prochains opus attendus sur le Mac App Store grâce à Metal 3.