Notre top 10 des meilleurs jeux iPhone / iPad en 2024 !

L'année 2024 touche à sa fin, et une fois encore, nous avons été comblés en matière de jeux mobiles. Apple a continué à tenir ses promesses en attirant des titres AAA, auparavant réservés aux consoles de dernière génération. C'est l'occasion idéale de découvrir ou de redécouvrir ces jeux à travers notre top. La première partie de cette sélection est accessible gratuitement (bien que des achats intégrés puissent être nécessaires pour tout débloquer), tandis que la seconde est payante.



Vous trouverez des titres comme Monument Valley 3, Resident Evil 2, Wuthering Waves, After Inc, Pokémon Pocket, Balatro, Assassin's Creed Mirage, Squad Busters, COD Warzone ou encore Naruto Ultimate Ninja STORM. De quoi s’amuser sur son nouvel iPhone ou iPad reçu à Noël !

Un top annuel récurrent

Comme pour les classements de 2023 et ceux des années passées (2022, 2021, 2020, 2019, etc.), il se peut que nous ayons manqué certains joyaux. N'hésitez pas à nous les mentionner dans les commentaires.



Qu'ils soient gratuits ou payants, financés par de gros budgets ou des studios indépendants, qu'ils soient esthétiquement attrayants, clivants, captivants, originaux ou même effrayants, tous ces jeux pour iPhone et iPad ont ce petit plus qui les fait ressortir dans l'immense océan de l'App Store, avec ses 2 millions d'applications. Certains titres sont exclusifs à des services comme Apple Arcade ou Netflix Games, et nous le soulignons quand c'est pertinent.



Pour mémoire, l'an passé, nous avions couronné NBA 2K24, Tomb Raider Reloaded, Arena Breakout, Resident Evil Village, Hitman Blood Money, TMNT, Dawnlands, Little Nightmares, Sonic Dream Team ou encore Subpar Pool.

Les meilleurs jeux gratuits de 2024 sur iPhone / iPad

Assassin's Creed Mirage (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.4.0, 5,7 Go, iOS 17.4, Ubisoft) Dans Assassin's Creed Mirage, le titre AAA d'Ubisoft, vous incarnez Basim, un voleur agile hanté par des visions troublantes, en quête de réponses et de justice. Après avoir commis un acte de vengeance sanglant, Basim s’enfuit de Bagdad pour rejoindre les rangs d'une ancienne organisation, Ceux qu'on ne voit pas. Le portage sur mobile est superbe et immersif, avec des graphismes qui rivalisent avec ceux des consoles de salon, grâce aux nouvelles capacités matérielles d'Apple. Il nécessite un iPad avec puce M1 ou supérieure, ou un iPhone 15 Pro ou supérieur. Notre test devrait vous convaincre, surtout que la première partie du jeu est accessible gratuitement. Télécharger le jeu gratuit Assassin's Creed Mirage





Call of Duty: Warzone Mobile (Jeu, Action, , v4.1.0, 3,7 Go, iOS 17.0, Activision Publishing, Inc.) Le célèbre Call of Duty: Warzone est arrivé début 2024 sur mobile ! Comme vu lors de notre test, il s'agit d'un vrai Warzone, magnifique sur les derniers iPhone et iPad, avec des options de graphismes jusqu'à la résolution 2K, et des contrôles aux petits oignons. Quel plaisir de retrouver ce Battle Royale avec ses cartes emblématiques comme Verdansk et Rebirth Island. Mais ce n'est pas tout, il y a les cartes multijoueurs Shipment, Shoot House et Scrapyard à découvrir. Et comme dans tout bon Warzone, vous pourrez améliorer vos armes, gagner de l'expérience, etc. Télécharger le jeu gratuit Call of Duty: Warzone Mobile

Squad Busters (Jeu, Action, iPhone / iPad, v9.520.6, 634 Mo, iOS 12.0, Supercell) Le dernier HIT de Supercell. Comme toujours, chaque partie est unique, fun et imprévisible ! Comme vu lors de sa sortie, il s'agit d'un nouveau MOBA reprenant les personnages de Clash of Clans, Clash Royale et autres HIT du studio comme Brawl Stars. Agrandissez votre squad, pillez des boss, butez vos amis, et collectionnez des personnages emblématiques. Jouez des parties épiques à 10 joueurs et toujours différentes grâce aux combinaisons infinies de cartes et de gameplay. Récupérez le plus de gemmes possible et gravissez les classements ! Télécharger le jeu gratuit Squad Busters





Pokémon Pocket (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.9, 241 Mo, iOS 13.0, The Pokemon Company) Les cartes Pokémon, disponibles dans 89 pays, sont désormais accessibles sur votre appareil mobile grâce à Pokémon Pocket. Ouvrez deux boosters gratuits chaque jour pour obtenir des cartes, mélangeant illustrations nostalgiques et designs exclusifs à l'application. Plongez dans l'univers des cartes avec les nouvelles cartes immersives en 3D qui donnent l'illusion de pénétrer dans les illustrations.

Partagez votre collection grâce aux portfolios et aux cadres d'exposition, et, surtout, engagez-vous dans des combats détendus, que ce soit en solo ou avec des amis. Oui, une app de collection et un jeu ! Télécharger le jeu gratuit Pokémon Pocket

Wuthering Waves (Jeu, Action / Jeux de rôle, , v1.4.1, 3,2 Go, iOS 14.0, KURO GAMES) Comme vu à son lancement, Wuthering Waves, le nouveau jeu gacha en monde ouvert de Kuro Games, impressionne par son exploration dynamique, son système de combat poussé et sa personnalisation stratégique via le système d'Écho. Bien que son histoire soit lente à démarrer, elle devient captivante avec des antagonistes intéressants. Cependant, la difficulté corsée pourra refroidir certains joueurs. Wuthering Waves a su se positionner comme la meilleure alternative à Genshin Impact de l'année ! Télécharger le jeu gratuit Wuthering Waves

RESIDENT EVIL 2 (Jeu, Action, , v1.0.1, 700 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 39,99 € à gratuit. Resident Evil 2 Remake, sorti en 2019, modernise le classique de 1998 avec des graphismes améliorés, des contrôles plus fluides et une ambiance d'horreur préservée. Le jeu utilise le moteur RE pour offrir une expérience 3D immersive, avec des visuels détaillés et une caméra à l'épaule qui intensifient l'atmosphère du commissariat de Raccoon City. Bien que le scénario et les ennemis aient évolué, le gameplay reste fidèle aux éléments clés comme la gestion des ressources et la résolution de puzzles. Le portage mobile est véritablement fidèle au contenu original, avec des adaptations pour le contrôle tactile et la compatibilité avec des manettes, mais pas avec clavier et souris. En tout cas, la fluidité est au rendez-vous sur iPhone 15 Pro et supérieur. Mieux vaut un grand iPad pour en profiter. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 2

Monument Valley 3 (Jeu, Casse-tête / Aventure, , v1.0.15001, 472 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Monument Valley 3 développe des thèmes d'espoir, de perte et d'indépendance sans dialogues, grâce à des animations subtiles et des interactions entre personnages, où vous incarnez Noor dans un monde en déclin, affecté par la montée des eaux.



L'esthétique du jeu s'inspire de l'art contemporain, avec des niveaux qui semblent en origami, contrastant avec les designs épurés des précédents opus, et où résoudre des énigmes intelligentes repose sur la manipulation de la perspective. Ce nouvel épisode introduit des innovations comme des niveaux aquatiques et des environnements naturels, reflétant des thèmes écologiques, tout en mêlant structures rigides et zones plus ouvertes pour une résolution d'énigmes renouvelée.



Attention, il faut un abonnement Netflix pour en profiter ! Télécharger le jeu gratuit Monument Valley 3

Les meilleurs jeux payants 2024 sur iPhone / iPad

NARUTO: Ultimate Ninja STORM (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.0.15, 3,2 Go, iOS 14.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) "NUNS" offre une expérience de jeu en 3D où les joueurs peuvent affronter des adversaires en utilisant des techniques de ninjutsu et des esquives impressionnantes, avec la possibilité de personnaliser le style de combat et d'utiliser des personnages de soutien. La version mobile simplifie les contrôles tactiles pour les techniques ninjutsu et ajoute des fonctionnalités comme la sauvegarde automatique et des modes de combat variés. Toutefois, le jeu manque d'un mode multijoueur en ligne et son mode Histoire, appelé "Mission Ultime", est jugé répétitif et moins ambitieux. Malgré ces points faibles, les graphismes fidèles à l'anime et les combats dynamiques font de "Naruto: Ultimate Ninja Storm" un jeu appréciable, surtout pour son accessibilité. Télécharger NARUTO: Ultimate Ninja STORM à 15,99 €

Balatro (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.7, 93 Mo, iOS 13.5, Playstack Ltd) Balatro est un jeu de cartes addictif qui combine des éléments de solitaire et de poker tout en offrant une manière inédite d'enfreindre les règles. L'objectif est de renforcer vos mains de poker pour battre les boss et leurs blindes. Trouvez des jokers qui modifient le jeu, créez des combos impressionnants et accumulez assez de jetons pour vaincre des boss difficiles. Explorez des jeux bonus cachés tout en progressant. Plus de 150 cartes et plusieurs modes de jeu pour ce titre qui a connu un franc succès sur PC et consoles. On aime ou on déteste, mais à la rédaction on est fan ! Télécharger Balatro à 9,99 €