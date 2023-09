Le jeu de survie Dawnlands est la bonne surprise de l'été

Les clones de Zelda sont légions sur l'App Store, mais pour autant, peu ont réussi à nous tenir en haleine plus qu'un jour ou deux. Les fans de Breath of the Wild se sont souvent rabattus sur un certain Genshin Impact, le meilleur jeu mobile de 2020. Mais avec le récent Dawnlands, la dernière aventure fantastique de Seasun Games, voici une nouvelle alternative comme en atteste notre test flash.

Notre avis sur Dawnlands

Après une longue bêta ouverte, le jeu multiplateforme est disponible pour tous sur iOS depuis la mi-août, de manière à ce que les joueurs puissent découvrir une combinaison entre Genshin Impact et Zelda Breath of the Wild. Reprenant les mécaniques du premier, Dawnlands s'inspire clairement du lever-design de Zelda, ainsi que d'une partie de son gameplay.

Concrètement dans Dawnlands, dans un monde ouvert impressionnant pour un jeu mobile, les joueurs doivent collecter des ressources, construire des abris et fabriquer des armes et des outils à la manière de Minecraft pour survivre. Le jeu propose également un mode multijoueur à quatre où les joueurs peuvent s'associer pour construire et explorer ensemble, ce qui nous fait irrémédiablement penser à Genshin Impact.



Les graphismes de style cell-shading sont clairement de haut vol, le gameplay est stimulant et le système d'artisanat est profond et étonnamment gratifiant, avec une variété décente de biomes à explorer, chacun avec ses propres défis et ressources. Le seul bémol réside dans une progression assez abrupte, la courbe d'apprentissage étant raide pour les novices. Le gameplay qui ne laisse que peu de place à l'erreur, contribue à ce sentiment. Mais c'est aussi un atout, notamment pour les amateurs de "vrais" jeux, comme à l'époque.



Autre point dur, les bugs ne sont pas tous résolus. Durant la bêta, le jeu était truffé de petits soucis d'affichage, de freeze et autres. La version finale est meilleure, heureusement, mais loin d'être parfaite.

En outre, le modèle économique "free-to-play" est plutôt équilibré. Il n'est pas obligatoire de payer pour avancer. Pour le moment, pratiquement tous les modes sont gratuits, mais les développeurs pourraient ajouter des contenus ou brider certaines parties à l'avenir. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie.



Si vous aimez les jeux d'aventure avec des composantes variées comme la survie ou l'artisanat, il y a peu de jeux qui vous procureront autant de plaisir sur un iPhone (ou un iPad). Pendant qu'il est encore globalement gratuit, foncez sur ce qui est finalement le plus proche de Breath Of The Wild sur un appareil Apple. Et vous, quel est votre avis ?

Télécharger le jeu gratuit Dawnlands