Hitman Blood Money annoncé pour iOS, Android et Switch !

Après avoir teasé plusieurs nouveautés mobiles à venir, dont le multi de Company of Heroes Collection, Feral Interactive vient d'annoncer la sortie de Hitman : Blood Money sur mobile et sur Switch.



Hitman : Blood Money - Reprisal entend moderniser le titre original avec le mode Instinct des derniers jeux de la série, une mini-map, un système d'avertissements, et bien plus encore comme l'élimination des corps.

L'agent 47 bientôt de retour !

IO Interactive s'est associé à Ferel Interactive pour porter son excellent Hitman : Blood Money sur iOS, Android et Nintendo Switch. Dans le cadre du 25e anniversaire du studio, les joueurs pourront mettre la main sur Hitman : Blood Money Reprisal depuis l'App Store, le Play Store et le Nintendo Shop.



Regardez la bande-annonce de Hitman : Blood Money - Reprisal ci-dessous :



Via un message sur X, Feral Interactive a annoncé que Hitman : Blood Money arrivera sur iOS et Android "cet automne", tandis qu'une sortie sur Nintendo Switch suivra bientôt en hiver. L'éditeur en a profité pour confirmer que le jeu comprendra de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de gameplay inspirées des jeux Hitman plus récents :

Les modernisations de Hitman : Blood Money - Reprisal le rendent parfaitement adapté aux trois plateformes, et les deux éditions mobiles sont équipées d'une interface tactile entièrement personnalisable, ainsi que de la prise en charge des manettes et du clavier et de la souris.

Pour la petite histoire, Hitman : Blood Money a été lancé sur PC, PlayStation 2, Xbox et Xbox 360 en mai 2006. Il est ensuite sorti sur PlayStation 4 et Xbox dans le cadre de la Hitman HD Enhanced Collection en 2019.



Voilà donc une bonne nouvelle pour les fans de l'Agent 47 qui a laissé un sacré vide sur mobile depuis la disparition prématurée de Hitman Sniper The Shadows.

