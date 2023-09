Blizzard lance les précommandes de Warcraft Rumble sur mobile

Annoncé en mai de l'année dernière, Warcraft Arclight Rumble a depuis été renommé en Warcraft Rumble, tout en proposant un lancement en douceur dans certains pays (aussi appelé soft-launch) dont le Canada.



Cette fois, le jeu qui s'inspire de Clash Royale avec l'ambiance bien connue de Warcraft, s'affiche dans tous les pays à la rubrique "précommandes".

Warcraft Rumble est daté sur l'App Store et le Play Store

Warcraft Rumble et ses mini-figures stylisées préparent donc son lancement avant la fin de l'année. En effet, Warcraft Rumble est disponible en précommande dans le monde entier, à la fois sur iOS et Android.



Si vous avez manqué notre présentation, Warcraft Rumble est un jeu de stratégie avec une perspective vue de haut qui présente des éléments de tower defense et de MOBA. Il offre une vaste campagne solo ainsi qu'un mode multijoueur JcJ et coopératif. Le jeu est gratuit, mais proposera évidemment des achats in-app, mettant l'accent sur la collection de personnages. WR inclut des figurines de plateau représentant divers personnages de l'univers Warcraft, qu'ils soient célèbres ou moins connus. Regardez d'ailleurs la dernière vidéo en date :

Warcraft Rumble se distingue par son esthétique attrayante et originale, caractérisée par des graphismes "enfantins" qui n'enlèvent rien à la difficulté. Étant donné la réputation de Blizzard en matière de qualité de jeu, les attentes des fans sont élevées pour ce premier vrai titre mobile basé sur l'univers Warcraft. On espère que le jeu surpassera les critiques initiales adressées à Diablo Immortal, un autre titre mobile du studio américain, principalement en raison de son modèle économique discutable malgré une excellente qualité technique.



Les caractéristiques requises pour jouer sur iOS :

iPhone 6s et plus

iOS 13 et versions ultérieures

RAM - 2 Go de RAM et plus

Les caractéristiques requises pour jouer sur Android :

CPU - Snapdragon 675 / Exynos 8890 et supérieur

GPU - OpenGLES 3.1 et versions ultérieures

Adreno 612 / Mali-T880 MP12 et supérieur

Android 5.1 (API niveau 22) et supérieur

RAM - 3 Go de RAM et plus

Vous pouvez précommander le jeu sur l'App Store iOS ou vous préenregistrer sur le Google Play Store, et tous ceux qui le feront ou qui joueront simplement au tutoriel pendant les deux premières semaines suivant le lancement recevront un assortiment de récompenses exclusives, dont vous trouverez les détails sur le blog de Blizzard. La date de sortie indiquée sur l'App Store est le 31 décembre, mais il y a de fortes chances que le lancement se fasse plus tôt.

Télécharger le jeu Warcraft Rumble