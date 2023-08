Warcraft Rumble est en soft-launch dans certains pays

Cela fait un peu plus d'un an que Blizzard a annoncé Warcraft Arclight Rumble, un jeu mobile inédit dans l'univers inégalé de Warcraft. Après une longue bêta fermée, le titre est désormais officiellement disponible dans certaines régions dans le cadre d'un lancement progressif et il a également subi un léger changement de nom, s'appelant désormais simplement Warcraft Rumble. Les pays concernés sont le Canada, la Finlande, la Suède, le Danemark et l'Australie, en plus des Philippines.

Warcraft Rumble se montre enfin

Si vous aviez raté la présentation, Warcraft Rumble est un jeu de stratégie de haut en bas (dit top-down) qui ressemble un peu à un mélange entre tower defense et MOBA, et qui propose une vaste campagne solo ainsi qu'un mode multijoueur JcJ et coopératif. Le jeu est gratuit (avec des in-apps) et se concentre sur la collection de personnages, reprenant les figurines de plateau représentant tous les personnages connus et moins connus de l'univers Warcraft dans son ensemble. Regardez la bande-annonce publiée l'an passé :

Comme vous pouvez le constater, le titre est très beau, avec un aspect stylisé original. Blizzard n'a pas pour habitude proposer des jeux bâclés, mais ce premier opus mobile basé sur Warcraft sera très surveillé par les fans. Espérons que ce soit mieux que Diablo Immortal qui avait été très critiqué à son lancement pour son modèle économique. Techniquement parfait, il abusait des achats intégrés...



Les points mis en avant par les développeurs du jeu :

Prendre le contrôle d'une armée de figurines pour vaincre les boss et les personnages de l'univers Warcraft.

Jouer avec des héros emblématiques comme Jaina Proudmoore, Grommash Hellscream et bien d'autres encore.

Affronter des ennemis de tout l'univers de Warcraft dans des décors familiers et nouveaux.

Découvrir de nouvelles cartes et de nouveaux boss en se frayant un chemin à travers Azeroth.

Collectionner des dizaines d'unités et de personnages d'Azeroth.

Construire des armées au sein de 5 familles jouables : Alliance, Horde, Bêtes, Morts-vivants et Blackrock.

Déverrouiller de nouvelles compétences et améliorer vos figurines au fur et à mesure que vous montez en niveau.

Chaque figurine et héros que vous jouez a de l'importance lorsqu'il s'agit de gagner.

Lancer des sorts comme Blizzard et Chaîne d'éclairs pour vaincre vos ennemis et renverser le cours de la bataille.

Exploiter les faiblesses de l'ennemi : déployer des unités à distance contre les volants, ou utiliser la magie contre l'infanterie.

Utiliser les pouvoirs uniques de vos figurines pour former une équipe capable de faire face à n'importe quel adversaire.

Si vous souhaitez mettre la main sur ce jeu, vous devez vivre au Canada, Suède, Danemark, Australie ou Philippines et disposer d'un compte iTunes pour l'App Store en question. En plus d'iOS, le jeu Warcraft Rumble est disponible sur le Google Play, bien que la version Android n'est disponible qu'en pré-enregistrement pour l'instant.

Télécharger le jeu gratuit Warcraft Rumble