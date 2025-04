Minion Rumble est disponible dans certains pays sur iOS et Android

Com2uS vient de franchir une nouvelle étape avec Minion Rumble, le jeu étant officiellement lancé dans six régions pour les utilisateurs d'iOS et d'Android. Ceux qui ont participé à l'événement de pré-inscription il y a deux semaines peuvent maintenant se plonger dans l'action de ce RPG, avec des récompenses exclusives, des événements de lancement palpitants et une bonne dose de chaos amusant. Du moins ceux qui vivent aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Philippines, en Indonésie ou en Malaisie. La France n'est pas encore servie, tout comme la Belgique et la Suisse par exemple.

Découvrez Minion Rumble

Minion Rumble est un roguelike au look pixelisé où les joueurs dirigent une équipe de Minions et de Champions, dont un capybara et un chat, pour affronter des vagues incessantes d'ennemis. En tant qu'Invocateur, vous collecterez des cartes de compétences, créerez des combinaisons puissantes et élaborerez des stratégies pour survivre à des combats de plus en plus difficiles. Conçu pour un gameplay vertical à une main, il est parfait pour des sessions rapides mais riches en stratégie.



Le jeu de Com2uS mélange une progression de style .io propre aux roguelikes avec des mécaniques automatiques basées sur des légions, permettant aux joueurs de guider leurs Champions à travers des raids, des donjons et des modes coopératifs de guilde. Pendant les parties, vous prendrez des décisions en temps réel pour améliorer vos unités et compétences afin de vous adapter aux défis.

Deux événements limités pour fêter le lancement

L'événement Pudding Paradise, qui se déroule jusqu'au 17 avril, propose de compléter des quêtes et de lancer des dés pour gagner des assiettes de pudding échangeables contre des récompenses comme des coffres de sélection de Champions épiques.



Le Puddiebean Fusion Festival, actif jusqu'au 24 avril, propose des quêtes récompensant des Puddiebeans, qui peuvent être fusionnés pour obtenir des butins de haut niveau comme des coffres d'équipement de rang S.



Les joueurs pré-inscrits recevront également un pack de bienvenue incluant 10 000 pièces d'or et le Champion épique Capyboo. De plus, le système de récompenses passives permet à votre légion de progresser même lorsque vous êtes hors ligne.

Téléchargement gratuit

Nos amis canadiens vont pouvoir se régaler sur App Store et Play Store pour Android. Nous mettrons à jour l'article lors du lancement mondial. Des achats intégrés permettent de progresser plus vite.

Télécharger le jeu gratuit Minion Rumble