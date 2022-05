Blizzard dévoile le jeu "Warcraft Arclight Rumble" bientôt disponible sur iOS et Android

⏰ Il y a 23 min

Julien Russo

Il y a 2 mois, l'équipe de marketing de Blizzard n'arrivait plus à cacher son excitation quant au lancement d'un jeu issu de l'univers Warcraft sur iPhone et les smartphones sous Android. Aujourd'hui, Blizzard nous donne plus d'informations et nous prépare à l'arrivée d'un jeu événement sur l'App Store et le Play Store.

Découvrez Warcraft Arclight Rumble

"Au-delà de World of Warcraft et Hearthstone, nous nous préparons à mettre entre vos mains le premier jeu de l'univers Warcraft conçu pour le mobile. Nous vous en dirons plus à ce sujet en mai". C’est ce que déclarait Blizzard, au mois de mars. Nous voici arrivées au jour tant attendu, l'éditeur révèle aujourd'hui au monde entier la venue (courant 2022) du jeu Warcraft Arclight Rumble, une version de Warcraft qui sera totalement adapté à un gameplay sur mobile.



Blizzard décrit son futur jeu comme étant un jeu de stratégie d’action qui se déroule dans l'univers de Warcraft. Si vous êtes un habitué de World of Warcraft, vous récupèrerez rapidement vos repères et vos réflexes !

L'éditeur explique que plus de 60 chefs seront à collectionner, chacun aura ses propres capacités qui pourront avantager votre armée et améliorer la résistance et l'offensive lors des attaques.



Retrouver 5 factions, voici à quoi vous attendre :

L’Alliance – spécialisée de la défense et des sorts

Rochenoir – spécialisé dans les unités volantes et la magie élémentaire

Les Morts-vivants – spécialisés dans la nécromancie

La Horde – spécialisée dans l'acquisition d’or

Les Bêtes – spécialisée sur la neutralisation des défenses et le débordement de l’ennemi

Plusieurs modes vont être offerts, les joueurs iOS et Android pourront trouver une campagne solo avec plus de 70 maps différentes, un mode de coopération avec un autre joueur (avec du crossplay possible) et des batailles épiques sur des serveurs regroupant plusieurs joueurs.

Blizzard affirme que des surprises arriveront au lancement de Warcraft Arclight Rumble, mais aussi dans d'autres mises à jour qui suivront, l'éditeur compte bien proposer un développement en continu après la sortie en ajoutant régulièrement de nouveaux contenus afin de créer une forte et fidèle communauté.



Pour les plus impatients, vous pouvez vous préinscrire pour télécharger le jeu qui sera bientôt disponible. Google a ouvert en premier les préinscriptions sur son PlayStore, Apple devrait suivre très rapidement sur l'App Store.

L'avantage de se préinscrire, c'est que vous pourrez participer aux phases de bêtas qui seront disponibles plusieurs mois avant la sortie officielle du jeu.



Retrouvez ci-dessous l'annonce cinématique de Warcraft Arclight Rumble, comme vous pouvez le constater les graphismes sont au rendez-vous, le jeu paraît fluide et les mouvements dans les combats sont très réalistes. À voir maintenant comment se passeront les bêtas... Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée sur les prochaines étapes à venir.



