Blizzard annulerait World of Warcraft mobile après trois ans de développement

Si tout le monde attend un jeu World of Warcraft sur mobile depuis que les mobiles existent, l’annonce officielle il y a quelques mois avait été un vrai soulagement. Bien que l’univers du célèbre titre PC soit assez bien représenté dans le jeu de cartes Hearthstone, on est loin d’un WoW.



Si Activision Blizzard avait annoncé en mai l'arrivée de deux nouveaux jeux mobiles liés à Warcraft, dont Warcraft Arclight Rumble, un jeu de stratégie de type Clash Royale aux allures de Warcraft, le second a pris du plomb dans l’aile. Vous ne verrez probablement pas de MMORPG similaire à World of Warcraft dans un avenir proche.

WoW mobile aurait été annulé

Apparemment, ce deuxième jeu mystérieux a été annulé, selon un rapport de Bloomberg. Notre confrère indique que le jeu était en développement depuis trois ans déjà, mais que Blizzard et son partenaire de développement NetEase n'ont pas pu se mettre d'accord sur un problème de financement et ont finalement décidé de tuer le projet plutôt que de trouver une solution. Non seulement cela signifie qu'on vient de mettre trois ans de travail à la poubelle, mais aussi que la centaine de développeurs ont été affectés ailleurs.

Il est intéressant de noter que le rapport indique également qu'un troisième jeu mobile Warcraft était en préparation et devait être un jeu de réalité augmentée de type Pokemon GO, mais qu'il a été officiellement supprimé au moment où Arclight Rumble a été annoncé début mai. Apparemment, ce jeu était en développement depuis quatre ans avant son annulation. Tout cela est assez bizarre, surtout si l'on considère que NetEase est le distributeur de World of Warcraft proprement dit en Chine depuis 2009, ce qui signifie que les deux sociétés ont travaillé ensemble pendant plus de dix ans. On pourrait penser qu'elles seraient capables de régler cette affaire. Quoi qu'il en soit, si cette histoire est effectivement vraie, c'est vraiment dommage, car nombreux sont les fans qui attendent toujours un WoW mobile.