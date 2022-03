Blizzard dévoilera un jeu Warcraft mobile en mai prochain

Il y a 3 heures

Jeux Vidéo iPhone

Alban Martin

Blizzard vient d'annoncer ses plans pour révéler l'avenir de Warcraft. Ces plans comprennent de nouveaux contenus pour Hearthstone, un jeu Warcraft pour mobile, World of Warcraft et plus encore. Vous l'aurez compris, c'est surtout le jeu Warcraft Mobile qui nous intéresse ici et que nous avions évoqué lors des derniers résultats du studio.

WoW Mobile arrive cette année sur iOS et Android

Le 15 mars prochain, l'équipe de Hearthstone détaillera la première des trois extensions prévues pour l'année 2022. Des changements seront également apportés au jeu de base cette année, et l'équipe y reviendra après la révélation de l'extension. Mais l'annonce majeure de Blizzard est sans aucun doute un jeu Warcraft sur mobile. Il s'agira du premier jeu de l'univers Warcraft conçu pour les mobiles.

Au-delà de World of Warcraft et Hearthstone, nous nous préparons à mettre entre vos mains le premier jeu de l'univers Warcraft conçu pour le mobile. Nous vous en dirons plus à ce sujet en mai.



Blizzard dévoilera donc le jeu Warcraft sur mobile en mai. Le jeu Warcraft sur mobile pourrait prendre de multiples formes. Les rumeurs veulent qu'il s'agisse d'un MMO, mais il faudra patienter deux mois pour en être sûr. D'ici là, il y aura le 19 avril pour la prochaine extension de World of Warcraft.

Si vous n'avez pas suivi l'actualité d'Activision et de Blizzard ces derniers temps, sachez que Microsoft est en train de racheter Activision, Blizzard et King. Il sera intéressant de voir comment le trio se retrouvera sous la coupe de Microsoft une fois que l'accord aura été approuvé. En plus de Warcraft, un titre mobile Diablo: Immortal est également prévu pour le premier semestre 2022.