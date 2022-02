Blizzard confirme un jeu Warcraft mobile en 2022 (WoW)

Les smartphones et les tablettes étant devenus si puissants et si pratiques, une grande partie des joueurs en a fait sa console de jeux. Du coup, de nombreuses grandes franchises sont arrivées sur iOS et Android.



Cette semaine, l'éditeur de jeux Blizzard a confirmé qu'il travaillait sur un nouveau jeu Warcraft pour les appareils mobiles. Une confirmation attendue depuis 2012 !

WoW Mobile arrive cette année sur iOS et Android

La bonne nouvelle est venue du rapport du quatrième trimestre fiscal 2021 d'Activision Blizzard, qui est en passe d'être racheté par Microsoft. Comme l'a noté IGN, la société a révélé qu'elle souhaitait apporter Warcraft aux joueurs mobiles plus tard cette année. Bien que Blizzard ait déjà mentionné qu'un jeu mobile Warcraft était en cours de développement, c'est la première fois que la société nous donne une date de sortie 2022, approximative.

Dans son rapport trimestriel sur les résultats, Blizzard a déclaré qu'il "prévoit de nouveaux contenus substantiels pour la franchise Warcraft en 2022, y compris de nouvelles expériences dans World of Warcraft et Hearthstone, et la mise à disposition de tout nouveau contenu Warcraft mobile entre les mains des joueurs pour la première fois."



Cependant, malgré la confirmation d’un jeu Warcraft sur les plateformes mobiles, il n'y a pas d'autres détails, comme le genre ou les éléments de l'univers de Warcraft qu'il présentera. Il s'agit néanmoins d'une excellente nouvelle pour les fans de la célèbre franchise MMORPG.



Les rumeurs suggèrent que Blizzard a développé un jeu en AR similaire à Pokémon GO, mais la société travaillerait également sur "plusieurs expériences mobiles Warcraft", et le jeu en réalité augmentée pourrait donc n'être que l'une d'entre elles. En plus de Warcraft, un titre mobile Diablo: Immortal est également prévu pour le premier semestre 2022.



Qui attend avec impatience un World of Warcraft Mobile ? Rappelons que les derniers grands jeux PC à franchir le rubicon étaient League of Legends il y a un peu plus d’un an et Rocket League fin 2021.