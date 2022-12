Les jeux sur mobile vont connaître une baisse de revenus en 2022

Pendant la pandémie, l'App Store et le Play Store ont constaté une augmentation impressionnante de leurs revenus. Plusieurs cabinets d'analyses avaient assuré que cette hausse était due aux jeux qui ont boosté leur popularité durant la crise sanitaire. Sans surprise, maintenant que nous sommes revenus à la "vie normale" (plus ou moins), l'engouement n'est plus exactement le même envers les jeux sur iOS et Android !

Une baisse des revenus à prévoir en 2022

Selon Ampere Analysis et Newzoo deux sociétés d'analyse spécialisées dans la distribution des applications et l'observation du marché dans sa globalité, les jeux sur nos smartphones ont moins attiré en 2022 que sur les années précédentes.

Parmi les grands perdants, on retrouve les jeux free-to-play, les gros titres ont perdu jusqu'à 20% de leurs revenus via les achats intégrés, ajoutons à cela des publicités qui rapportent moins qu'avant (car elles ne peuvent plus être ciblées sur iOS/iPadOS sans l'accord des joueurs) et ce sont des chiffres d'affaires qui s'écroulent les uns après les autres !



Les deux sociétés à l'origine de cette révélation estiment que les revenus des jeux sur mobile vont connaître une baisse de revenu de 6,4% en 2022, l'ensemble du secteur peut s'attendre à un revenu de 92 milliards de dollars au lieu des 100 milliards initialement prévu.

Les analystes révèlent que l'App Store devrait être la boutique d'applications la plus touchée par cette baisse des revenus, probablement parce que les joueurs dans l'écosystème Apple achètent largement plus que ceux du côté d'Android !

Dès 2023, les revenus issus des jeux sur l'App Store devraient revenir à une certaine stabilité pour afficher à nouveau une croissance dès 2024. C'est évidemment un coup dur pour Apple qui perçoit une commission sur chaque transaction, mais surtout pour les différents studios de développement qui travaillent quotidiennement sur des mises à jour pour enrichir leurs jeux.



Pour le moment, on ne sait pas si cette baisse des revenus pour les jeux sur l'App Store impact les souscriptions au service de jeux "Apple Arcade", les dernières indiscrétions laissaient penser qu'Apple Arcade avait atteint un seuil impressionnant d'abonnés.