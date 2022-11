Apple Arcade : déjà plus de 100 millions d'abonnés ?

On le voit à chaque résultat financier, les services d'Apple sont en constante croissance avec des revenus en hausse pour l'ensemble du segment. Si on sait qu'Apple Music est le service qui rencontre le plus de succès, on a sous-estimé pendant trop longtemps... Apple Arcade. En effet, le service de jeux en ligne rattaché à l'App Store d'iOS, iPadOS, macOS et tvOS connaît une gigantesque réussite !

Apple Arcade, un succès international

L'App Store fournit déjà une tonne de jeux que vous pouvez télécharger sur vos appareils Apple, mais cela n'était pas suffisant pour la firme de Cupertino. En effet, Tim Cook et le reste de la direction ont voulu proposer un environnement gaming où les utilisateurs pourraient profiter de jeux en exclusivité, sans publicité et sans achats intégrés.



Cette stratégie semble énormément plaire aux clients Apple, cela se constate sur la quantité d'abonnements Apple Arcade en cours. Ce chiffre serait à plus de 100 millions à l'heure actuelle, une statistique plutôt crédible quand on sait qu'Apple possède actuellement plus de 900 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses services au troisième trimestre civil de 2022 !

Cette indication sur la "bonne santé" d'Apple Arcade nous vient tout droit d'un développeur qui a travaillé sur le jeu Football Manager 2023 Touch qui est disponible sur Apple Arcade depuis hier.



Lors des échanges entre Sports Interactive (le studio à l'origine du jeu) et l'équipe d'Apple Arcade, quelques informations ont été transmises sur le nombre d'abonnés au service. On imagine qu'Apple a essayé de convaincre le studio de développement de rejoindre Apple Arcade avec des promesses de visibilités. Obtenir un chèque, c'est bien, mais permettre à un jeu d'être téléchargé par un grand nombre d'utilisateurs, c'est quand même mieux !

Miles Jacobson de Sports Interactive a confié :

On m'a dit que c'était un nombre d'abonnés à 9 chiffres, je n'ai aucune idée si ces chiffres sont corrects ou pas.

Bien sûr, impossible de savoir précisément le total d'abonnés à Apple Arcade, mais si c'est à 9 chiffres, c'est forcément 100 000 abonnés au minimum !

Cette information n'est pas officielle, elle a juste été transmise par Apple à Sports Interactive pendant les négociations. Comme à son habitude, Apple reste muet dès qu'il s'agit de mentionner le nombre exact d'abonnés à ses services.



Apple Arcade attire essentiellement les nouveaux abonnés de deux façons, par ses jeux qui sont disponibles le plus souvent en exclusivité et par son prix très accessible. L'abonnement ne vous coûte que 4,99€/mois après la période d'essai.