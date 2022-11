Football Manager 2023 Touch est disponible sur Apple Arcade

C'est parti pour les entraîneurs en herbe, Football Manager 2023 Touch de SEGA est disponible sur Apple Arcade. La version "lite" du plus célèbre jeu du genre n'est plus accessible à tous sur l'App Store, il faut désormais un abonnement au service d'Apple. Un joli coup pour la firme qui espèrent attirer les fans de sport, quelques semaines après l'ajout de NBA 2K23.

Découvrez Football Manager 2023 Touch

SEGA n'aime pas la simplicité. Le studio japonais propose cette année pas moins de trois variantes de son jeu FM avec Football Manager 2023 sur Mac, PC et consoles, mais aussi Football Manager 2023 Mobile et Football Manager 2023 Touch. Alors que Football Manager 2022 Mobile était la seule version du jeu disponible sur iOS et Android, l'itération « Touch » de cette année atterrit sur mobile et Nintendo Switch, mais uniquement via Apple Arcade. Si vous n'avez pas d'abonnement, il faut alors se tourner vers la version « mobile ».



Regardez la bande-annonce de Football Manager 2023 ci-dessous :

Reprenant la qualité et la finesse du classique du jeu sur PC, Football Manager 2023 Touch vous permet de dicter le tempo pendant que vous profitez de la route rationalisée vers la gloire du football.

Football Manager 2023 Touch propose donc une version légèrement simplifiée pour les joueurs mobiles. Avec plus de 120 ligues de football, des recruteurs à piloter, des tactiques prédéfénies à peaufiner, des causeries à préparer et des décisions à prendre pendant les matchs, vous ne serez pas dépaysés en tant que gestionnaire d'un club de football.



Pour la première fois, le moteur de match 3D débarque sur iPhone et iPad. Ainsi, même si vous êtes en déplacement et désirez profiter de l'expérience de contrôle total sur les jours de match lors des grandes soirées européennes, vous pourrez vivre toute la tension dramatique des compétitions de clubs UEFA sans concession sur la qualité, le tout entièrement sous licence.

Grâce à la Chronologie dynamique d'entraîneur, il est même possible de suivre vos succès via une représentation visuelle de vos exploits en carrière qui se développe à mesure que vous atteignez les sommets du jeu.



SEGA précise que les joueurs peuvent également transférer leurs parties sauvegardées d'un appareil à l'autre grâce à la synchronisation iCloud, le jeu reprenant là où vous l'avez laissé lorsque vous passez de l'iPhone à l'iPad, du Mac à l'Apple TV.

Comment jouer à Football Manager 2023 sur iOS

Si vous êtes intéressé, foncez sur la page du jeu pour télécharger FM23 Touch, tout en vous assurant d'avoir un abonnement actif à Apple Arcade à 4,99€ par mois. Si tel n'est pas le cas, il faudra souscrire au service pour profiter du denier jeu de SEGA, mais aussi de plus de 200 jeux actuellement disponibles.

