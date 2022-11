Football Manager 2023 Mobile est aussi disponible sur App Store

Après l'annonce de Football Manager 2023 Touch pour les abonnés Apple Arcade, Sega a lancé aujourd'hui Football Manager 2023 Mobile pour iOS et Android en tant que jeu payant avec des achats in-app en sus. Vous pouvez donc jouer à Football Manager 2023 sur iOS, macOS, iPadOS, tvOS, Android, Xbox et Windows. La version PS5 a récemment été retardée.

Football Manager 2023 Mobile

Si vous êtes perdu entre les trois versions, c'est normal, SEGA n'a pas fait les choses à moitié. La version classique est destinée aux PC, Mac et consoles, tandis que la version Touch est réservée à Apple Arcade. Quant à la version mobile, qui nous intéresse ici, c'est pour les... mobiles.

La différence principale est que la version mobile est un peu plus complète, plus proche de la mouture pour ordinateurs. Dans les deux cas, le jeu profite enfin du moteur de match 3D pour des parties plus réalistes.



Galvanisez vos joueurs pour les soirées européennes avec les nouvelles causeries d'équipe et les compétitions de club UEFA sous licence dans Football Manager 2023 Mobile.

Préparez-vous à prendre la voie rapide vers la gloire footballistique dans le jeu de gestion inégalé. Avec plus de 9 millions de ventes, Football Manager 2023 Mobile est le meilleur jeu de gestion de football et vient conforter notre place au sommet du jeu de football mobile sur le marché.



Bâtissez un effectif de superstars, développez vos jeunes prodiges en athlètes de classe mondiale et utilisez les causeries d'équipe pour gonfler vos joueurs à bloc.

Cette année, FM23 inclus les compétitions de club UEFA intégralement sous licence, comme l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League, l'UEFA Europa Conference League et l'UEFA Super Cup.



Pour la nouvelle saison, les développeurs de SEGA nous proposent des transferts et négociations de prêts retravaillés qui vous permettront d'obtenir de meilleurs retours dans votre quête pour sculpter l'effectif idéal, tandis que les clubs rivaux se comporteront de façon plus réaliste que jamais face à vous.



Du côté de la progression, vos jeunes espoirs pourront passer par le nouveau Centre de formation. Appuyez-vous sur l'aide et l'expérience de vos stars avec un système d'encadrement amélioré et évaluez plus finement vos jeunes espoirs avec un écran retravaillé.



Autre nouveauté, les causeries d'équipe sont à votre disposition pour remotiver vos joueurs quand ils en ont le plus besoin. Disponibles avant le match et à la mi-temps.



Enfin, imprimez votre personnalité sur le beau jeu avec un Profil de l'entraîneur rafraîchi pour mieux calquer votre style. Les attributs et caractéristiques évoluent avec votre carrière, de quoi pimenter cet aspect du jeu.



Si vous avez l'abonnement Apple Arcade, installez Football Manager 2023 Touch, sinon, c'est cette version :

Télécharger Football Manager 2023 Mobile à 11,99 €