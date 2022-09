Football Manager 2023 Touch sortira le 8 novembre sur Apple Arcade

Avec toute cette folie autour des iPhone 14, Apple Watch Ultra et autre AirPods Pro 2, nous avions raté l’annonce de Football Manager Touch 2023. Comme chaque année, Sega propose une version améliorée de son jeu d’entraineur, sauf que cette fois tout le monde ne pourra pas y goûter. En effet, le titre sera une exclusivité Apple Arcade, donc impossible à télécharger sur l’App Store sans abonnement et introuvable sur le Play Store de Google.

Football Manager 2023 Touch réservé aux clients Apple

Il y a quelques jours, SEGA a révélé les différentes plateformes et la date de sortie de Football Manager 2023, Football Manager 2023 Mobile et Football Manager 2023 Touch. Alors que Football Manager 2022 Mobile était la seule version du jeu disponible sur iOS et Android, l'itération « Touch » de cette année reviendra sur mobile, mais uniquement via Apple Arcade. Football Manager 2023 sera disponible sur PC, Xbox et PlayStation 5. Football Manager 2023 Mobile sera disponible sur iOS et Android et Football Manager 2023 Touch sur Nintendo Switch et Apple Arcade. C'est un ajout surprenant mais génial pour Apple Arcade. On imagine que la firme de Cupertino espère que Football Manager sera un pilier d'Apple Arcade comme les jeux NBA 2K.



Regardez la bande-annonce de Football Manager 2023 ci-dessous :

Reprenant la qualité et la finesse du classique du jeu sur PC, Football Manager 2023 Touch vous permet de dicter le tempo pendant que vous profitez de la route rationalisée vers la gloire du football.

Pour l'instant, aucune différence spécifique à la plateforme n'a été mentionnée. Si l'on se fie aux versions précédentes, Touch se situera entre les versions PC et mobile, tandis que Football Manager 2023 Mobile sera probablement une version simplifiée et réduite.



En attendant d'en savoir plus sur Football Manager 2023 avant sa date de sortie le 8 novembre, vous pouvez acheter Football Manager 2022 Mobile sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.



Rappelons que la mouture 2023 nécessitera un abonnement Apple Arcade à 4,99€ par mois.

