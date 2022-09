Comparatif iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro : 5 changements qui font la diff !

La toute nouvelle gamme d'iPhone 2022 eclipse logiquement les iPhone 2021, mais si vous vous demandez quelles sont les différences fondamentales entre l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max et l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max de l'année dernière, lisez la suite.



Nous avons comparer les caractéristiques les plus importantes dont vous aurez besoin pour décider d'acheter le nouvel iPhone ou pour attendre l'iPhone 15 Pro. Rappelons notre article précédent pour connaître les différences entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13.

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro

Puissance de calcul

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max d'Apple sont équipés d'une nouvelle puce A16 Bionic, qui comporte toujours un CPU à 6 coeurs avec deux cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité. Elle intègre également un puissant GPU à cinq cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Cette dernière puce est plus rapide et plus économe en énergie, et est exclusive aux iPhone 14 Pro, les iPhone 14 de base n'y ayant pas droit. La différence est cependant faible avec la puce A15, comme l'a montré le premier benchmark. En revanche, elle intègre un nouveau processeur dédié à l'écran et qui se charge notamment du Dynamic Island et du Always-On.

Technologie d'affichage

L'écran de l'iPhone 14 Pro & 14 Pro Max est un autre argument. En effet, Apple nous offre enfin quelque chose dont nous rêvions depuis longtemps : un écran Always-On, comprenez qu'il reste constamment allumé. L'affichage permanent de l'iPhone 14 Pro utilise la même technologie que celle de l'Apple Watch, qui permet à Apple de ralentir la fréquence de rafraîchissement à 1 hertz pour économiser de l'énergie (l'iPhone 13 Pro ne descend qu'à 10 Hz). La nouvelle technologie de la puce A16 Bionic permet à l'écran, même atténué, d'afficher des couleurs magnifiques qui s'accordent parfaitement avec l'esthétique du nouvel écran de verrouillage dans iOS 16.



Évidemment, l'écran OLED monte toujours à 120 Hz pour une expérience fluide à chaque instant.



Si les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max présentent la même luminosité typique de 1 000 nits et la même luminosité HDR de 1 600 nits que leurs prédécesseurs, ils ont également la possibilité d'augmenter la luminosité à 2 000 nits en extérieur et en plein soleil, ce qui facilite l'affichage des informations.



La taille des écrans est toujours la même lorsque l'on compare l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max à l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max respectivement, mais les téléphones 2022 affichent un peu plus de pixels d'affichage, avec une résolution de 2556 par 1179 pixels à 460 ppi contre 2532 par 1170 pixels à 460 ppi pour les plus petits modèles, et une résolution de 2796 par 1290 pixels à 460 ppi contre 2778 par 1284 pixels à 458 ppi pour les plus grands modèles. Tout cela est du au changement suivant.

Dynamic Island

Comme si cela ne suffisait pas, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max d'Apple abandonnent complètement l'encoche pour un trou en forme de pilule qu'Apple appelle l'île dynamique - ou Dynamic Island en anglais. Cette fonctionnalité utilise l'espace du système de caméra TrueDepth utilisé pour Face ID et l'associe aux couleurs noires de l'écran OLED pour offrir aux apps un espace dynamique où afficher des informations. Il se rétrécit et s'agrandit en fonction de l'utilisation, et Apple fournit une API aux développeurs d'applications tiers pour tirer parti de cette fonctionnalité. C'est probablement LA nouveauté des iPhone 14 Pro !

Photographie et enregistrement vidéo

Apple n'a pas lésiné sur les mises à niveau de l'appareil photo cette année. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont dotés d'un appareil photo amélioré composé d'un capteur principal de 48 mégapixels avec zoom optique x2, d'un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d'un appareil photo téléphoto de 12 mégapixels avec zoom optique x3. Ce système est largement au-dessus des trois capteurs 12 mégapixels de l'iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro & 14 Pro Max : iPhone 13 Pro et 13 Pro Max : Principal : ouverture ƒ/1.78

Ultra large : ouverture ƒ/2.2

Téléobjectif : ouverture ƒ/2.8 Principal : ƒ/1,5 ouverture

Ultra large : ƒ/1.8 ouverture

Téléobjectif : ouverture ƒ/2.8

​​​​

Outre l'augmentation du nombre de mégapixels, Apple améliore les performances de l'appareil photo en basse lumière sur les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max par rapport aux modèles 13 Pro et 13 Pro Max. Il s'agit notamment d'un système de flash dynamique True Tone et du nouveau Photonic Engine, qui permet d'obtenir des couleurs et des détails plus vrais en basse lumière qu'un appareil photo ordinaire ne pourrait jamais le faire.



Même l'appareil photo frontal de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max bénéficie d'une meilleure prise en charge des conditions de faible luminosité grâce à une ouverture ƒ/1.9 plus grande que l'ouverture ƒ/2.2 de l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. La caméra frontale des iPhone 2022 bénéficiera d'ailleurs enfin d'un autofocus.



Les améliorations apportées à l'appareil peuvent également être attribuées à l'enregistrement vidéo, qui bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité qu'Apple appelle "Action Mode". Il s'agit d'une nouvelle stabilisation avancée de l'image, propre à l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, qui offre pratiquement la même souplesse qu'un accessoire dédié, à ceci près qu'elle est intégrée à votre iPhone.

Autonomie de la batterie

Même en tenant compte de l'affichage permanent, de la nouvelle technologie d'appareil photo et des autres améliorations apportées sous le capot, Apple a réussi à augmenter l'autonomie des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de près d'une heure par rapport aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Certes, Apple n'annonce cette augmentation de l'autonomie que pour le visionnage de vidéos, mais il est probable que vous constaterez également de petits gains ailleurs en utilisant votre appareil au quotidien. Certainement pas les premiers jours, mais une fois que vous aurez fini de "jouer" avec, la différence devrait se faire sentir.

Couleurs

L'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont proposés dans moins de couleurs que leurs prédécesseurs. Alors que l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max étaient proposés en vert alpin, argent, or, graphite et bleu Sierra, l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ne sont proposés qu'en argent, or, noir espace et un nouveau violet profond, la couleur préférée de Steve Jobs.

Autres différences diverses

L'iPhone 14 Pro est doté d'un nouvel accéléromètre à haute gravité qui aide à la détection des accidents de voiture.

L'iPhone 14 Pro intègre un GPS bi-fréquence, comme l'Apple Watch Ultra.

L'iPhone 14 Pro bénéficie de la prise en charge de la communication d'urgence par satellite SOS avec les autorités

L'iPhone 14 Pro est compatible avec la norme Bluetooth 5.3, comme les derniers AirPods Pro 2.

Le prix en France. L'iPhone 14 Pro coûte 1329 euros, alors que l'iPhone 13 Pro était vendu 1159 euros.

Conclusion du comparatif

L'intérêt de passer de votre iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max à l'iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites.



Si la partie puissance de calcul n'est un game changer, c'est plutôt l'aspect esthétique et l'appareil photo qui vont attirer les consommateurs. Le nouvel affichage permanent, la Dynamic Island et le capteur 48 mégapixels sont des atouts certains en faveur du 14 Pro et du 14 Pro Max. Mais le prix pourrait en refroidir plus d'un, surtout ceux qui possède déjà un iPhone 13 Pro doté d'une dalle 120 Hz.



Comme souvent, la question se pose beaucoup moins pour les clients qui ont un appareil plus ancien comme un iPhone X, un iPhone XS voire un iPhone 11.

Pour commander :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.