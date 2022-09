Comparatif iPhone 14 vs iPhone 13 : les rares nouveautés pour 1019€

Apple a officiellement annoncé les tout nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus, dotés respectivement d'écrans de 6,1 et 6,7 pouces. Ces modèles reprennent en grande partie les composants de l'iPhone 13, à tel point que vous êtes nombreux à nous poser la question du renouvellement. Du coup, nous avons listé les changements réalisés par Apple, et ça ne se bouscule par au portillon...

Apple reprend la même recette

En effet, Apple ne s'est pas cassé la tête cette année pour ses iPhone de base. Bien que vendus désormais à partir de 1019€, contre 809€ l'an passé avec l'iPhone 13 mini, les iPhone 14 n'évoluent que très peu. Le design est identique, l'encoche ne change pas et les performances sont pratiquement les mêmes, tout comme l'appareil photo. Mais alors, vaut-il le coup ?

Une puce A15 "Pro"

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont alimentés par la même puce que celle qui équipe l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, et non pas par la puce A16. Il s'agit de la version améliorée de la puce A15 Bionic qui possède 5 cœurs de GPU au lieu de 4 dans les iPhone 13 de base. Le cœur supplémentaire offre un gain intéressant, mais uniquement pour les jeux ou en tout cas les calculs 3D gourmands. De plus, Apple a revu le système de refroidissement pour dissiper plus vite la chaleur. Si tel est votre cas, alors vous constaterez que l'iPhone 14 chauffe moins pendant vos parties.

L'appareil photo

Du côté de la configuration de l’appareil photo, on retrouve deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif large et un ultra-large. La technologie est la même, sauf que le capteur principal arbore un objectif avec une ouverture f/1,5. C'est un peu mieux que l'an passé, mais encore une fois, c'est juste emprunté à l’iPhone 13 Pro. Une meilleure ouverture permet d'avoir des images de meilleure qualité en basse lumière.



Outre quelques nouvelles fonctions de l'appareil photo au niveau logiciel (mode cinématique en 4K, mode action), Apple a rendu le flash True Tone de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus plus plus lumineux. Le nouveau flash à 9 éléments est jusqu'à deux fois plus lumineux dans certaines conditions, ce qui sera utile dans les situations de faible luminosité. Apple annonce une qualité deux fois supérieure sur les deux capteurs arrière, ainsi que sur la caméra FaceTime à l'avant.



Finalement le plus grand changement concerne l'autofocus de la caméra avant. L'autofocus garantit qu'un sujet est toujours dans le cadre pour rendre les images plus nettes et plus détaillées. En plus de l'autofocus, l'appareil photo frontal de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus dispose désormais d'une plus grande ouverture, ce qui permet d'améliorer de deux fois les performances en basse lumière.

L'autonomie en hausse

Selon Apple, l'iPhone 14 Plus possède la plus longue autonomie jamais obtenue par un iPhone. Grâce à sa taille plus grande, l'iPhone 14 Plus dispose d'une batterie plus importante que l'iPhone 14. Auparavant, l'écran plus grand de 6,7 pouces n'était disponible que sur les iPhones Pro Max les plus haut de gamme. L'iPhone 14 Plus, contrairement à l'iPhone 13 Pro Max et à l'iPhone 14 Pro Max, ne dispose pas de fonctions avancées et gourmandes en batterie comme l'écran ProMotion 120 Hz ou l'affichage permanent.



Apple affirme que les clients de l'iPhone 14 Plus peuvent bénéficier de 26 heures de lecture vidéo, contre 20 heures pour l'iPhone 14 standard. Un iPhone 13 tient 19 heures sur cet exercice.

Crash Detection et Appels d'urgence par satellite

Les deux derniers ajouts concernent des fonctionnalités rarement utilisées, seulement en cas d'urgence. Comme les Apple Watch 8, l'iPhone 14 détecte les accidents de voiture et peut appeler les secours automatiquement. De même, si vous êtes dans une zone blanche, perdu je ne sais où, la connexion par satellite des nouveaux iPhone 2022 permet d'appeler ou de communiquer par message avec les secours.

Les couleurs

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont disponibles au lancement en cinq couleurs : noir midnight, violet, blanc starlight, rouge (PRODUCT), et bleu. Par rapport à l'iPhone 13, les couleurs ont été légèrement modifiées en termes de nuances et de luminosité. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus rouges sont considérablement plus punchy que l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. D'autres couleurs, comme le bleu, ont été atténuées sur l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone de l'année dernière.

Conclusion

C'est le dernier changement opéré par Apple sur son iPhone 14. Et oui, c'est tout pour cette année, tous les efforts ayants été mis sur l'iPhone 14 Pro. Si vous avez déjà un iPhone 13, voire un iPhone 12, cela ne vaut pas le coup de passer à l'iPhone 14. Dans les autres cas, pourquoi pas !

